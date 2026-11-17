Claudia Sheinbaum asiste a la APEC 2026 en China para redefinir la seguridad económica de México ante la tensión comercial entre EE. UU. y China.

La presidenta Claudia Sheinbaum participará en la 33a Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento de alto calibre que se llevará a cabo en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre de 2026. Esta presencia internacional está programada dentro de una visita oficial a la región que abarca del 15 al 20 de noviembre, consolidando una ventana estratégica crítica para la política exterior y comercial de México.

Cálculos comerciales ante la presión de EE. UU.

La visita incluye una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping y la presentación formal del Plan México ante empresarios líderes de las economías del Pacífico, lo que marca un giro hacia una agenda de seguridad económica explícita con los Estados Unidos. Este acercamiento es fundamental porque la disputa comercial ya no se limita a aranceles; abarca ahora semiconductores, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, infraestructura digital y control de cadenas de suministro. La seguridad económica se ha convertido en un componente central de la seguridad nacional de las principales potencias mundiales.

Also read Sheinbaum viaja a China para participar en la cumbre APEC 2026; busca atraer inversiones a México

Mientras México evalúa estas alianzas, la relación con Estados Unidos permanece tensa debido a intervenciones recientes del presidente Donald Trump, quien amenazó con aumentar 50 por ciento los aranceles a productos mexicanos si no se detenía una nueva caravana migrante. Esta advertencia evidencia cómo Washington sigue vinculando asuntos migratorios con decisiones comerciales, elevando la incertidumbre para las empresas y las cadenas productivas regionales. A pesar de esta presión, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) constituye el marco institucional de la integración productiva con América del Norte.

Cooperación tecnológica y dependencia de importaciones

China representa una fuente importante de importaciones, tecnología, maquinaria, componentes industriales y oportunidades de inversión para la economía mexicana, pero también plantea riesgos de dependencia. La presidenta Sheinbaum ha expresado interés en conocer las capacidades industriales chinas para incorporar paneles fotovoltaicos y tecnologías de energía renovable a los proyectos mexicanos de generación eléctrica. La competitividad de los costos y la disponibilidad de componentes fabricados en China son factores que explican este acercamiento técnico y energético.

Sin embargo, esta cooperación requiere una estrategia que trascienda la simple importación de equipos para evitar reproducir una dependencia tecnológica externa en lugar de generar nuevas capacidades productivas. México necesita fortalecer sus capacidades nacionales de manufactura, transferencia tecnológica, investigación, capacitación especializada y desarrollo de proveedores locales. La misma consideración crítica aplica a sectores como los semiconductores, la electromovilidad, las baterías, los equipos electrónicos y la inteligencia artificial.

Desafíos geopolíticos y gestión estratégica

La presencia mexicana en Shenzhen tiene una dimensión geopolítica significativa ya que la administración estadounidense observa con atención la participación de China en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional y la competitividad industrial. Por ello, México deberá evitar que su acercamiento económico con Beijing genere incertidumbre respecto de las reglas de origen, la inversión extranjera y los compromisos establecidos en el T-MEC. La seguridad económica no consiste solamente en garantizar el abastecimiento de insumos, sino también en diversificar proveedores y reducir vulnerabilidades ante interrupciones comerciales o conflictos geopolíticos.

El principal reto inmediato consiste en construir una política de seguridad económica que articule comercio, inversión, innovación, energía, infraestructura y desarrollo industrial de manera coordinada. Para lograrlo, resulta indispensable una gestión estratégica que coordine a las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Energía y Hacienda con los gobiernos estatales, el sector empresarial y las instituciones de investigación. México también necesita establecer mecanismos de seguimiento de los acuerdos, indicadores de transferencia tecnológica, evaluación de inversiones y análisis de riesgos en sectores estratégicos. Esta capacidad de gestión permitiría convertir los encuentros diplomáticos en Shenzhen en resultados económicos verificables para el país.