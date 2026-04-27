APEC Busca Estabilidad ante Incertidumbre Global; Fraude y Futbol en México

El Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) se reúne en México para abordar riesgos económicos y comerciales. Además, víctimas de un fraude exigen justicia y TV Azteca renueva derechos de la Selección Mexicana.

El Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) concluyó su segunda reunión anual en la Ciudad de México , en un contexto global marcado por una creciente incertidumbre económica y comercial.

La comunidad empresarial de la región Asia-Pacífico expresó profunda preocupación por una serie de riesgos interconectados que amenazan la estabilidad y el crecimiento. Entre estos riesgos, se destacan las persistentes disrupciones en las cadenas de suministro globales, exacerbadas por eventos geopolíticos y desastres naturales, que dificultan el flujo de bienes y servicios esenciales.

Las tensiones en los mercados energéticos, impulsadas por la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, así como por las transiciones hacia fuentes de energía más sostenibles, también representan un desafío significativo. Además, el aumento de las restricciones al comercio y la inversión, tanto arancelarias como no arancelarias, está frenando el crecimiento económico y limitando las oportunidades para las empresas de la región.

La reunión de ABAC también abordó los crecientes desafíos ambientales, incluyendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que exigen una acción urgente y coordinada. La seguridad alimentaria se identificó como otra preocupación clave, debido a las interrupciones en la producción y distribución de alimentos, así como a los efectos del cambio climático en la agricultura.

Las perspectivas de crecimiento económico en varias economías de APEC se han debilitado, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la región. Las presiones inflacionarias, impulsadas por el aumento de los precios de la energía, los alimentos y otros bienes esenciales, están erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y afectando la rentabilidad de las empresas.

Finalmente, la incertidumbre en la gobernanza del comercio global, debido a las tensiones comerciales entre las principales economías y la falta de un sistema multilateral de comercio basado en reglas, está creando un entorno de negocios impredecible y desafiante. Ante este panorama, ABAC instó a una acción coordinada entre los gobiernos y el sector privado para restablecer condiciones de certidumbre y estabilidad, minimizando los impactos negativos en el empleo, los niveles de vida y, especialmente, en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las mujeres empresarias y las comunidades vulnerables.

Como primer paso, ABAC propuso una pausa en la imposición de nuevas restricciones comerciales, con el objetivo de reducir los costos y la incertidumbre en las operaciones transfronterizas. Además, se delineó una agenda de acciones prioritarias que incluye acelerar el avance hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (AFTA), mediante la consecución de resultados concretos y la convergencia regulatoria.

Se enfatizó la necesidad de fortalecer la conectividad y la resiliencia de las cadenas de suministro, promoviendo una mayor transparencia y sostenibilidad. También se propuso impulsar la inversión en infraestructura comercial y logística, así como ampliar la conectividad regional, incluyendo a las ciudades secundarias. Para apoyar a las MiPymes, se sugirió promover la diversificación de mercados a través de herramientas e inteligencia comercial.

En el ámbito de la seguridad alimentaria, se planteó abordar las barreras no arancelarias en el comercio de alimentos, basándose en evidencia científica. En cuanto al comercio digital, se propuso eliminar permanentemente los aranceles a los productos digitales y adoptar el comercio sin papel, apoyado por el Centro de Excelencia de APEC. Se fomentaron regulaciones interoperables, la inteligencia artificial responsable, el combate al fraude en línea y el desarrollo de tecnologías cuánticas.

Finalmente, se destacó la importancia de fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, reduciendo las brechas estructurales, promoviendo la igualdad salarial, fomentando el liderazgo femenino y reconociendo la economía del cuidado como una infraestructura económica esencial. ABAC continuará sus trabajos en su próxima reunión en Bangkok, mientras México se prepara para albergar APEC en 2028.

En otros temas, persiste la indignación y la demanda de justicia por parte de las víctimas de un fraude perpetrado hace una década por empresarios de ALTA GRUPO. Salvador Abascal Álvarez, Luis López Panadero, Mario Ramón Contreras Camacho y Ernesto Gabriel Flores Márquez son acusados de haber estafado a decenas de personas, especialmente adultos mayores, comprometiendo su estabilidad financiera y, en algunos casos, su salud y vida.

Las víctimas denuncian la lentitud y las irregularidades del proceso judicial, así como la falta de acceso a información clave, señalando la actuación de la jueza María Concepción Elisa Martín Argumosa como un obstáculo para el avance del juicio. Exigen un proceso transparente, la sanción de los responsables y la recuperación de los recursos perdidos.

En el ámbito deportivo, TV Azteca de Grupo Salinas ha renovado los derechos de transmisión de la Selección Mexicana de Futbol por ocho años, extendiendo el acuerdo hasta 2034. Televisa también ha renovado sus derechos, y Claro Sports, de América Móvil, se sumará a la transmisión vía streaming. TelevisaUnivision mantendrá los derechos para el mercado de Estados Unidos, garantizando una amplia cobertura de los partidos del equipo nacional en televisión abierta y digital.

Finalmente, Oxxo de Fomento Económico Mexicano ha incorporado el servicio de depósitos en efectivo y pagos a tarjetas de Banco Azteca en más de 24 mil tiendas en el país, ampliando su oferta de servicios financieros como corresponsal bancario





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