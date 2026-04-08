Aplazan fallo en caso de Xóchitl Ramírez; sentencia se conocerá en 24 horas

La audiencia sobre el caso de Xóchitl Ramírez, activista acusada de secuestro, concluyó sin sentencia. El tribunal pospuso la decisión por 24 horas. La defensa denuncia falta de pruebas y el estado de salud de la acusada.

CUERNAVACA, Mor. La audiencia clave que debía determinar el futuro jurídico de Xóchitl Ramírez , destacada activista indígena acusada de un secuestro que niega haber cometido, finalizó sin una resolución definitiva. El tribunal, tras escuchar los alegatos finales, optó por ejercer el plazo legal de 24 horas para emitir una sentencia, generando expectación y preocupación entre los presentes.

Xóchitl, acompañada por un grupo de amigos, familiares y defensores de derechos humanos, permaneció en la sala durante el desarrollo de la diligencia. La decisión del tribunal de posponer la sentencia se justificó, según fuentes oficiales, por la considerable carga de trabajo y la necesidad de atender otras audiencias en municipios como Xochitepec y Temixco. La resolución final se espera para el miércoles a las 13:00 horas, momento en que se conocerá el veredicto sobre la situación legal de la activista.\Durante la audiencia, se presentaron los alegatos de clausura por parte de la Fiscalía de Morelos, la asesoría jurídica de la víctima y la defensa legal de Xóchitl. Verónica Garzón, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explicó que, a pesar de que la ley permite este aplazamiento, previamente se había informado a las partes que la sentencia se daría el mismo día. Garzón criticó la falta de fundamento en los argumentos de la Fiscalía, señalando la inconsistencia en las pruebas presentadas y la ausencia de evidencia sólida que vincule a Xóchitl con el delito imputado. Destacó que el principal testimonio en contra de Xóchitl, el de la víctima, fue refutado durante el juicio, al no reconocerla en la sala. Además, Garzón enfatizó que la Fiscalía se basó en suposiciones y no presentó pruebas contundentes, como análisis genéticos o evidencias materiales, para respaldar sus acusaciones. La abogada subrayó que la defensa presentó elementos que ubican a Xóchitl en lugares diferentes a los señalados por la Fiscalía, reafirmando el principio de presunción de inocencia que opera a su favor.\Xóchitl Ramírez, mujer indígena mixteca originaria de Oaxaca, activista comunitaria en Guerrero y defensora de derechos humanos, fue detenida el 3 de mayo de 2023 en Cuernavaca. Durante su tiempo en prisión, la defensa reportó un deterioro en su salud, particularmente por su condición de epilepsia, y el impacto negativo de su encarcelamiento en su hijo con discapacidad. En julio de 2025, el tribunal modificó su medida cautelar a prisión domiciliaria, reconociendo la gravedad de su situación. A raíz de la conclusión de la audiencia y ante la incertidumbre generada por el aplazamiento de la sentencia, Xóchitl sufrió una crisis epiléptica, atribuida por su defensa al alto nivel de estrés. Este evento puso de manifiesto la delicada situación de la activista, quien ha enfrentado un proceso judicial prolongado, de más de dos años, por un delito que niega haber cometido. La defensa mantiene la esperanza de que la resolución final, programada para el miércoles, sea favorable y reivindique la inocencia de Xóchitl





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