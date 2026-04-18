Aplazan reunión para programa de apoyos a personas con discapacidad; beneficiarios esperan fecha de inicio

Un grupo de personas con discapacidad esperaba reunirse con la alcaldesa para conocer la fecha de arranque de un programa de apoyos, pero el encuentro fue pospuesto. Exigen agilización en la entrega de un beneficio bimestral de 1600 pesos, especialmente para el rango de edad no cubierto por el programa federal.

Un grupo de personas con discapacidad se presentó en la Presidencia Municipal con la expectativa de encontrarse con la alcaldesa Betzabé Martínez Arango para discutir el inicio del programa de apoyos destinado a este sector, tal como se había acordado previamente. Sin embargo, les informaron a última hora que la reunión se posponía para el próximo jueves 23 de abril.

Los manifestantes buscaban dialogar con la alcaldesa para solicitar la agilización en la entrega del programa municipal de ayuda para personas con discapacidad de entre 30 y 60 años, el cual consiste en un apoyo bimestral de mil 600 pesos. Es relevante mencionar que este programa fue anunciado desde noviembre pasado, y desde entonces se han realizado los registros correspondientes para los potenciales beneficiarios, según explicó José Juan Gómez, quien representa al colectivo de aproximadamente 40 personas a la espera. Gómez detalló que hace una semana acudieron al Cabildo, donde se reunieron con la alcaldesa y el secretario del Ayuntamiento, Aldo Damián Macías Franco, para exponer sus inquietudes, y en esa ocasión se estableció la fecha de hoy para recibir información actualizada. Se recuerda que las personas con discapacidad permanente entre 30 y 60 años no están incluidas en el Programa de Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad del Gobierno federal, ya que este programa solo cubre a personas de 0 a 29 años. Una posible solución sería que el Gobierno del Estado suscribiera un convenio de colaboración con la Federación para extender la cobertura, pero hasta la fecha, esto no se ha concretado. José Juan Gómez señaló que aquel día no pudieron ser recibidos, pero se les garantizó que la reunión se llevaría a cabo el próximo jueves a la 1:00 de la tarde. Los ciudadanos, la mayoría provenientes de la zona centro de la ciudad, tienen la esperanza de poder acceder pronto a este apoyo económico, el cual consideran de suma necesidad y que, además, fue un compromiso adquirido por la alcaldesa durante su campaña. El grupo reiteró su profundo interés en conocer con absoluta claridad la fecha exacta de inicio de la entrega de los recursos, así como los procedimientos detallados para la distribución y el seguimiento del programa. Asimismo, enfatizaron la importancia fundamental de que se respeten los acuerdos previamente pactados, dado que muchos de los solicitantes dependen directamente de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Para concluir, manifestaron que permanecerán a la espera de la reunión programada, con la firme expectativa de obtener información concreta y definitiva sobre el comienzo del programa y la subsiguiente entrega de los apoyos económicos prometidos





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