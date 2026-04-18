Apoteósico recibimiento a María Corina Machado en Madrid: miles claman "¡Presidenta!"

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue ovacionada por miles de seguidores en la Puerta del Sol de Madrid, donde recibió la Medalla de Oro del Gobierno regional. Desde el balcón de la presidencia, prometió volver a Venezuela con la energía de quienes la apoyan y recibió un cálido respaldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien reafirmó a Madrid como "la casa de la libertad". El evento centralizó la visita de Machado a España, marcada por encuentros con líderes conservadores y un firme llamado a elecciones libres en Venezuela.

Miles de personas se congregaron desde primera hora de la tarde en el corazón de Madrid , la emblemática Puerta del Sol, para brindar una calurosa bienvenida a la líder opositora venezolana, María Corina Machado . El ambiente era de fervor y esperanza, con banderas de Venezuela ondeando al viento y pancartas portando lemas como 'María Corina, esperanza y libertad', 'Libertad para los presos políticos' y el rotundo 'Volver a casa a la venezolana'.

El fervor se intensificó aún más cuando Machado apareció en el balcón de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, tras recibir la Medalla de Oro otorgada por el Gobierno regional. Su presencia fue recibida con una fuerte ovación, aplausos atronadores y gritos de aprobación, entre los que destacaba el clamor unánime de '¡Presidenta!'. Los presentes, en su mayoría compatriotas venezolanos que residen en Europa, expresaron de forma apasionada su respaldo a la figura política, demostrando la fuerza y la unidad de la diáspora.

Con una energía palpable que emanaba de la multitud, María Corina Machado se dirigió a sus seguidores, declarando con convicción: Con toda esta energía que estoy sintiendo de vosotros, vamos a volver a Venezuela. La líder opositora estuvo acompañada en este significativo momento por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien Machado prometió solemnemente entregar la medalla de la ciudad de Caracas en un futuro no muy lejano, un gesto simbólico de los lazos que unen a ambas ciudades y a sus aspiraciones de libertad. Por su parte, Díaz Ayuso aprovechó la oportunidad para dirigirse a los congregados, reafirmando que Madrid es la casa de la libertad y alzando la voz en solidaridad: Desde aquí alzamos la voz por la libertad en Venezuela y en Cuba.

La concentración en Madrid, ciudad que acoge a la mayor cantidad de venezolanos en Europa, se convirtió en el epicentro de la visita de Machado a España, un evento que reflejó la profunda conexión y el apoyo mutuo entre la comunidad venezolana y las autoridades madrileñas que defienden los principios democráticos.

La jornada previa y durante el acto principal, los asistentes manifestaron de forma constante y enérgica su deseo de cambio, coreando consignas como 'libertad', 'fuera Delcy', 'María Corina presidenta' y 'elecciones'. La atmósfera festiva se vio amenizada por las actuaciones de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, quienes brindaron un toque musical a la manifestación a pesar del intenso sol que, lamentablemente, provocó algunos desmayos entre los asistentes.

La visita de Machado a España ha sido intensa y estratégica, iniciando el viernes con encuentros con importantes líderes conservadores españoles como Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular y Santiago Abascal de Vox. Durante su estancia, ha mantenido reuniones con figuras relevantes como Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reafirmando su agenda de trabajo y su compromiso con la democracia. Sin embargo, ha confirmado su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa, Machado reiteró la urgencia de celebrar elecciones libres en Venezuela y extendió su agradecimiento al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones tomadas que, según ella, buscaron la deposición del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, arriesgando la vida de sus ciudadanos en el proceso. La energía y el apoyo recibido en Madrid refuerzan su determinación y la proyectan como una figura central en la lucha por la libertad de Venezuela





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

María Corina Machado Venezuela Madrid Isabel Díaz Ayuso Oposición Venezolana

United States Latest News, United States Headlines