Apoteosis en el Zócalo: Miles de aficionados celebran la inauguración del Mundial 2026 en el Fan Fest de la Ciudad de México

Una multitud estimada en más de 20 mil personas colmó el Zócalo capitalino para ver en pantalla gigante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. A pesar de contratiempos logísticos y la lluvia final, la fiesta futbolera se extendió por el Centro Histórico con cánticos, selfies y celebraciones colectivas.

Miles de aficionados mexicanos y extranjeros vivieron con intensidad la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México.

La expectación fue enorme desde primeras horas de la mañana, con filas que se extendían por varias calles y superaban las 20 mil personas. A pesar de la presencia de un campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que generó incertidumbre, los organizadores confirmaron la apertura y la multitud logró ingresar entre empujones y cánticos. El ambiente dentro de la plaza fue festivo, con banderas tricolor, sombreros de charro y el sonido constante de matracas y trompetas.

Muchos llegaron desde la madrugada para asegurar un lugar y apoyar a la selección nacional. La organización instaló una pantalla gigante frente a la Catedral Metropolitana y decoraciones con motivos mexicanos como piñatas de papel picado y figuras de ajolote, que se convirtieron en punto de selfies. La emoción colectiva alcanzó su clímax a las 13:14 horas con el primer gol de México, coreado al unísono por miles de voces.

La celebración se extendió a las calles aledañas, donde quienes no alcanzaron a entrar llenaron fondas y restaurantes para seguir el partido con cerveza en mano. Aunque la revisión a la entrada fue mínima y algunos ingresaron con bebidas alcohólicas, la policía mantuvo presencia. Al final del encuentro, los asistentes abandonaron el lugar bajo un sol intenso que pronto dio paso a una lluvia repentina, empapando a muchos en su trayecto de regreso al Metro.

El evento demostró la pasión futbolera de la capital, concentrada en el corazón político y cultural del país





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