Apoyo Bienestar para Jóvenes de 18 a 29 Años en Venustiano Carranza: Requisitos y Fechas de Registro

Descubre los detalles del programa 'Experiencia Joven para el Bienestar' en Venustiano Carranza, CDMX. Conoce los requisitos para registrarte, las actividades comunitarias necesarias y las fechas clave para recibir un apoyo económico. Este programa está diseñado para jóvenes de 18 a 29 años y busca fomentar la participación ciudadana y el bienestar social.

Video. ¿Por Qué los Jóvenes Se Convierten en Presas del Crimen? Expertos Señalan Estas 2 Razones. El programa 'Experiencia Joven para el Bienestar ' es una iniciativa dirigida a jóvenes residentes en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ofreciendo un apoyo económico a quienes cumplan con ciertos requisitos y participen activamente en actividades comunitarias .

Este programa, exclusivo para hombres y mujeres de entre 18 y 29 años, busca fomentar la participación ciudadana, promover la sana convivencia y brindar un respaldo económico a los jóvenes. Para ser elegibles, los interesados deben presentar una serie de documentos y participar en actividades que contribuyan al bienestar social, cultural y comunitario. El programa representa una oportunidad para que los jóvenes se involucren en iniciativas que fortalezcan el tejido social y desarrollen habilidades útiles para su futuro. Los requisitos para el registro son claros y buscan asegurar que el programa llegue a quienes realmente lo necesitan y están comprometidos con su comunidad. Entre los documentos necesarios se encuentran: identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial INE o la cartilla del servicio militar; CURP; comprobante de domicilio que acredite la residencia en alguna de las 80 colonias de la demarcación, como un recibo de luz, agua o predial; y el formato de petición de ingreso al programa, que será proporcionado por el personal de la alcaldía. Adicionalmente, para ser beneficiario, es indispensable estar adscrito a alguna instancia de la Alcaldía Venustiano Carranza o participar en actividades sociales, culturales o altruistas que beneficien a la comunidad. Estas actividades incluyen talleres comunitarios de diversas disciplinas artísticas, como corales, grupos de teatro, danza, pintura y lectura, que promuevan la participación ciudadana y la sana convivencia. También se consideran actividades sociales y altruistas, como el apoyo en programas de atención a la niñez, juventud y personas en situación de vulnerabilidad, la difusión de campañas de salud y acciones en beneficio del país. Asimismo, se promueve la participación ciudadana a través del fomento del voluntariado, la organización de actividades de limpieza y mejora de espacios públicos, y actividades de cultura vial y cuidado del entorno. Los jóvenes interesados en participar en el programa 'Experiencia Joven para el Bienestar' deben estar atentos a la apertura del periodo de registro, que según la información disponible, se llevará a cabo en los meses de abril o mayo de 2026. Una vez que las inscripciones estén abiertas, los solicitantes deberán acudir personalmente a la Alcaldía Venustiano Carranza, específicamente a la Subdirección de Programas Sociales y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad e Inclusión Social, ubicadas en calle Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena, en el edificio sede, 2do piso. El horario de atención es de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Los beneficiarios recibirán un apoyo económico de 5,000 pesos, divididos en dos pagos de 2,500 pesos cada uno, los cuales se entregarán en julio y diciembre de 2026, según lo indicado en la convocatoria. Este programa representa una valiosa oportunidad para que los jóvenes de Venustiano Carranza contribuyan al bienestar de su comunidad y reciban un apoyo económico para sus necesidades





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apoyo Joven Bienestar Venustiano Carranza Beca Jóvenes Registro Programa Social CDMX Participación Ciudadana Actividades Comunitarias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familiares piden apoyo tras accidente en Chalco: Identifican a niña herida y buscan apoyo desde VenezuelaTras el trágico accidente en Chalco, se identifica a la niña herida y su familia solicita ayuda para repatriar los cuerpos y brindar sepultura digna. La Fiscalía busca a familiares y se investigan las causas del accidente, mientras se reportan otros casos de violencia en el país y se analiza la situación de seguridad.

Read more »

Hombres y Mujeres Bienestar: ¿Cómo recibir hasta 600 mil pesos para vivienda en abril 2026?Conavi

Read more »

Vecinos de Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza celebran el Sábado de Gloria con agua, a pesar de las sancionesResidentes de varias alcaldías de la Ciudad de México continuaron con la tradición de arrojarse agua durante el Sábado de Gloria, a pesar de que esta práctica está sancionada por la ley y agrava la crisis hídrica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no reportó detenciones, mientras que se observó el uso de globos, cubetas y albercas portátiles. La tradición, con raíces históricas en la purificación religiosa, ahora plantea problemas urbanos debido al desperdicio de agua y la impermeabilidad de las calles.

Read more »

Peñoles impulsa bienestar comunitario a través del deporteEn el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la empresa promueve actividades deportivas, torneos y academias.

Read more »

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿En qué municipios abrió el registro en abril 2026?Programas sociales

Read more »

CNDH exige reparación del daño al IMSS Bienestar por muerte de mujer embarazada en SonoraLa Comisión Nacional reprobó violaciones a los derechos humanos a la vida y a la protección de la salud materna

Read more »