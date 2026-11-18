La SADER anuncia incentivos de 950 pesos por tonelada de maíz blanco 2026 tras movilizaciones en Guanajuato, Michoacán y Jalisco para mejorar la rentabilidad rural.

Tras intensas protestas en carreteras clave de México, la Confederación Agropecuaria de México logró importantes concesiones gubernamentales. El Gobierno federal ha aprobado nuevos apoyos financieros directos para asegurar la rentabilidad de los productores de maíz blanco en el ciclo 2026. Esta medida responde directamente a las exigencias presentadas por las organizaciones campesinas durante los bloqueos recientes.

Incentivos económicos para el ciclo 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la publicación de un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco. Este monto corresponde específicamente al ciclo agrícola Primavera-Verano 2026 y busca fortalecer la economía rural. Además, se autorizó un incentivo adicional de 300 pesos por tonelada para cubrir gastos de flete en consumo pecuario.

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El titular de la SADER, Columba López, detalló que el incentivo federal se suma a los apoyos ya existentes de los gobiernos estatales. Al considerar un precio de referencia de 5 mil 226 pesos por tonelada, el apoyo federal permitirá alcanzar un ingreso de referencia de 6 mil 176 pesos por tonelada. Este cálculo se basa en la comercialización oficial de 100 dólares establecida a principios de la semana.

Reacción de Mauricio Pérez Cabrera

Mauricio Pérez Cabrera, representante de productores en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, anunció que la movilización logró que el Gobierno regresara la vista al campo. Según su comunicado, la SADER también resolvió pagos pendientes de trigo y maíz, así como la aplicación del seguro agrícola en zonas siniestradas. Pérez Cabrera afirmó que existen avances fuertes en la distribución de recursos hacia cada productor participante.

El líder agropecuario expresó su satisfacción ante el desenlace favorable de las demandas planteadas. Su compromiso firme es velar porque cada apoyo llegue efectivamente a los productores que participen en la convocatoria. Esta declaración sigue a un video compartido por representantes de trabajadores agrícolas tras la protesta masiva.

Reestructuración del mercado de frijol

La SADER anunció una reestructuración profunda en el esquema de acopio y comercialización de frijol para frenar la especulación. El objetivo principal es erradicar el intermediarismo y garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a productores de pequeña escala de Zacatecas. Se identificó que el precio anterior de 27 pesos por kilogramo generó distorsiones en el mercado nacional.

Columba López señaló que acopiadores privados se aprovecharon de las distorsiones previas en perjuicio de los agricultores reales. El nuevo precio de referencia se fijará el próximo viernes tras el diálogo realizado en Zacatecas. Este ajuste busca cubrir los costos de producción y estabilizar el mercado local de manera efectiva.

Impacto en los estados reclamantes

Los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala son los principales beneficiarios del nuevo incentivo federal. La dependencia aclaró que el apoyo de flete de 300 pesos requiere que el destino pecuario sea debidamente comprobado y auditado. Esta medida garantiza que los recursos adicionales lleguen a la cadena de producción correcta.

Las organizaciones agropecuarias continúan monitoreando la aplicación correcta de los recursos anunciados. La Confederación Agropecuaria de México considera que estas acciones representan un cambio significativo en la gestión de apoyos. La vigilancia ciudadana sobre la distribución de fondos seguirá activa en las próximas semanas.