El gobierno federal y de Sinaloa brindarán asistencia integral a las familias de los cuatro soldados muertos en el operativo de Guasave del 20 de noviembre.

El Gobierno federal y el gobierno estatal de Sinaloa otorgarán apoyos directos a las familias de los cuatro militares que perdieron la vida durante el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", entre ellos tres elementos adscritos a un batallón de Veracruz.

Coordina Sheinbaum asistencia a familias de militares

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó incorporar a distintas dependencias federales en la atención a los familiares de los soldados fallecidos el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, para garantizar una respuesta integral a la tragedia ocurrida durante la operación de seguridad.

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El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el gobierno federal y el gobierno de Sinaloa otorgarán apoyos a las familias de los cuatro militares fallecidos durante el operativo para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro".

Esta instrucción presidencial busca asegurar que las familias recibían no solo las prestaciones militares correspondientes, sino también asistencia ampliada a través de mecanismos civiles para atender su situación social y económica derivada del sacrificio de sus seres queridos.

Incluye CEAV y otros organismos apoyo integral

Además de las prestaciones que corresponden a los integrantes de las Fuerzas Armadas, las familias recibirán asistencia de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y del gobierno sinaloense.

Trevilla Trejo declaró durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre que ya han girado instrucciones para que se les den todos los apoyos que correspondan a los familiares de los soldados fallecidos en el operativo de Guasave.

El mando militar explicó que Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación para ampliar la atención a las familias mediante los mecanismos de asistencia a víctimas, generando instrucciones para que también la Secretaría de Gobernación proporcione otro tipo de apoyos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Trevilla agregó que el gobierno de Sinaloa también participará en la entrega de apoyos, aunque no detalló los beneficios que otorgará la administración estatal, pero confirmó la participación conjunta en el cuidado de los familiares.

Identidad de los militares y honores fúnebres

De los cuatro militares fallecidos, tres pertenecían a un batallón de Veracruz y uno estaba adscrito a una unidad de Los Mochis, Sinaloa, lo que determina que los honores fúnebres se realizarán en los lugares elegidos por sus familiares en ambos estados.

La Defensa Nacional anunció que los honores fúnebres se realizarán en los lugares elegidos por sus familiares, respetando su voluntad y origen geográfico, ya que tres de ellos son de un batallón de Veracruz y el cuarto era de un batallón de Los Mochis.

Dentro de los soldados fallecidos se encuentran Luis Eduardo, originario de Jalcomulco, y Abraham, de Tlapacoyan, cuyos cuerpos fueron trasladados a Veracruz para recibir honores militares en sus localidades de origen, junto a otros dos compañeros desconocidos en este reporte.

Detalles del operativo Centella en Guasave

Los elementos murieron durante el operativo "Centella", desplegado la noche del viernes 20 de noviembre para detener a Meza Flores, identificado por las autoridades como dirigente de una organización vinculada con los Beltrán Leyva y aliado de la facción de "Los Mayos" en Sinaloa.

De acuerdo con la Defensa Nacional, el operativo comenzó a las 19:50 horas, cuando fuerzas federales establecieron un cerco de seguridad alrededor del inmueble donde se encontraba el presunto líder criminal y los hombres armados intentaron impedir su captura.

Durante el despliegue, hombres armados atacaron a los militares e intentaron impedir su captura, y las agresiones continuaron después de la detención, con integrantes del grupo delictivo que bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y dispararon contra helicópteros militares con armamento calibre .50.

Ricardo Trevilla Trejo reportó la muerte de 16 presuntos delincuentes durante los enfrentamientos, una cifra que aumentó tras el hallazgo de otros cuerpos durante las diligencias realizadas el 21 y 22 de noviembre, después de la información inicial de siete fallecidos.

Aseguran armamento y traslado de capturados

Las autoridades aseguraron armas largas, ametralladoras, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal, así como 50 unidades utilizadas en 21 bloqueos carreteros que impedían la libre circulación en la zona de Guasave.

Fausto Isidro Meza Flores y otros integrantes de su organización fueron trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las indagaciones legales correspondientes a sus delitos federales.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y reconoció su participación en el operativo, calificándolos como cuatro hombres muy preparados pero sobre todo con mucha entrega al país.

La mandataria también extendió su reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Secretaría de la Defensa Nacional por la participación de sus elementos en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado en la región de Sinaloa.