Apple anuncia que algunos Mac con Intel no recibirán macOS 27 y quedan fuera de las nuevas funciones de IA

La próxima versión del sistema operativo para Mac, macOS 27, solo será compatible con equipos basados en chips ARM de Apple, dejando fuera a varios modelos con procesadores Intel. Estos equipos no tendrán acceso a funciones como la nueva Siri impulsada por IA o Apple Intelligence, aunque continuarán recibiendo parches de seguridad durante tres años.

Apple está preparando una importante actualización de su ecosistema con numerosas funciones que los usuarios llevan años esperando. Entre las novedades más destacadas se encuentra una Siri completamente renovada, impulsada por inteligencia artificial, y mejoras significativas en la interfaz Liquid Glass.

Sin embargo, para los usuarios de Mac, la actualización trae consigo noticias preocupantes que la propia compañía ya ha confirmado. Algunos modelos de Mac, específicamente aquellos equipados con procesadores Intel, no podrán instalar la nueva versión del sistema operativo.

Esto se debe a que macOS 27, que es la versión que introducirá estas funciones, solo será compatible con equipos que utilicen los chips ARM de Apple, como la serie M. Aunque la transición a ARM está muy avanzada, existen varios equipos relativamente recientes que se quedarán sin la actualización principal. Apple asegura, no obstante, que estos modelos seguirán recibiendo actualizaciones críticas de seguridad durante un mínimo de tres años más.

La lista de modelos afectados incluye cuatro equipos: dos lanzados en 2019 y otros dos en 2020. La razón técnica detrás de esta exclusión radica en la necesidad de garantizar una migración fluida para los desarrolladores, permitiéndoles adaptar sus aplicaciones al nuevo entorno sin problemas de compatibilidad.

Apple ha comunicado que, transcurrido un período de transición, mantendrá un subconjunto de la funcionalidad de Rosetta 2, el software que permite ejecutar aplicaciones Intel en Macs ARM, pero únicamente para dar soporte a títulos de videojuegos antiguos que ya no reciben mantenimiento y dependen de marcos específicos de Intel. Por el contrario, todos los Mac con chips ARM, incluyendo el primer M1 presentado en 2020, serán compatibles con macOS 27 y podrán acceder a todas las nuevas características.

Entre estas, destaca Apple Intelligence, la plataforma de IA integrada a nivel de sistema que incluye la nueva Siri mejorada con tecnología Gemini, la cual también contará con una aplicación de escritorio independiente. Esta decisión refuerza el compromiso de Apple con su propia arquitectura de silicio, acelerando la obsolescencia programada de la era Intel y marcando un punto de inflexión definitivo en la línea de Macs





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