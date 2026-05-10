Apple está ultimando iOS 27, la próxima gran actualización para el iPhone

Apple no ha lanzado iOS 26.5, pero la compañía ya está ultimando los detalles para la próxima gran actualización para el iPhone. Se trata de iOS 27, una versión que no solo mejorará algunos puntos flacos de iOS 26, sino también traerá funciones que llevan meses esperando. Probablemente, te suenen algunas de ellas: una Siri potenciada con Gemini y nuevos añadidos en Liquid Glass. Pero lo cierto es que iOS 27 llegará con muchos más cambios. Esta futura actualización para el iPhone no va a suponer un salto generacional tan pronunciado como sí lo fue iOS 26, que introdujo el nuevo diseño Liquid Glass. iOS 27, de hecho, va a ser muy similar a macOS X Snow Leopard, una versión que llegó cargada de mejoras y corrección de errores respecto a anteriores actualizaciones. La nueva versión para el iPhone, por tanto, se centrará en mejorar tanto la calidad de las funciones de iOS como el rendimiento, así como en la corrección de errores relacionados con el diseño.

Apple no ha lanzado iOS 26.5, pero la compañía ya está ultimando los detalles para la próxima gran actualización para el iPhone. Se trata de iOS 27, una versión que no solo mejorará algunos puntos flacos de iOS 26, sino también traerá funciones que llevan meses esperando.

Probablemente, te suenen algunas de ellas: una Siri potenciada con Gemini y nuevos añadidos en Liquid Glass. Pero lo cierto es que iOS 27 llegará con muchos más cambios.

Esta futura actualización para el iPhone no va a suponer un salto generacional tan pronunciado como sí lo fue iOS 26, que introdujo el nuevo diseño Liquid Glass. iOS 27, de hecho, va a ser muy similar a macOS X Snow Leopard, una versión que llegó cargada de mejoras y corrección de errores respecto a anteriores actualizaciones. La nueva versión para el iPhone, por tanto, se centrará en mejorar tanto la calidad de las funciones de iOS como el rendimiento, así como en la corrección de errores relacionados con el diseño.

Esto no quiere decir que no veamos ninguna novedad relacionada con el aspecto. De hecho, iOS 27 sí va a traer un cambio interesante en la estética Liquid Glass. Apple podría permitir a los usuarios escoger el nivel de transparencia de los elementos y menús, optando por una estética completamente acristalada o un efecto mate para mejorar la legibilidad.

Todas las novedades de IA para la nueva actualización Por otro lado, iOS 27 incluirá diferentes mejoras de IA y más concretamente en Visual Intelligence, la herramienta que permite obtener información a través de la cámara. Se espera que esta característica permita escanear y reconocer las etiquetas nutricionales y los envases de los alimentos para poder hacer un seguimiento de las calorías y otra información relevante.

También será posible escanear números de teléfono o direcciones para añadirlas directamente a contactos, o incluso escanear billetes físicos para que se guarden automáticamente en Wallet. Por supuesto, la próxima actualización para el iPhone también llegará con la nueva Siri potenciada por Gemini. Esto hará que el asistente de Apple sea más inteligente, entienda mejor el contexto y dé respuestas más precisas y personalizadas.

Como añadido, Apple también podría permitir ejecutar modelos de IA de terceros de forma predeterminada; algo muy útil para los que prefieren utilizar una alternativa a la inteligencia artificial de Google. Por otro lado, iOS 27 también incluirá un botón de ‘deshacer y rehacer’ cuando estemos editando la pantalla de inicio. Esto permitirá volver a la edición anterior en caso de que la cuadrícula se descuadre. ¿Qué iPhone serán compatibles con iOS 27?

Se espera que la mayoría de iPhone compatibles con iOS 26 también sean compatibles con iOS 27. No obstante, es probable que algunos modelos más antiguos que sí recibieron la actualización del año pasado se queden sin recibir esta versión por falta de compatibilidad. Entre ellos, están los iPhone 11 y 11 Pro.

La lista preliminar de iPhone que actualizarán a iOS 27 es la siguiente. iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone Air iPhone 17 iPhone 17e iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16e iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Mini iPhone SE 3ª generación (2022





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