Aprobación de reforma electoral en San Luis Potosí y escándalos en Oaxaca y Puebla

El Congreso de San Luis Potosí aprobó la primera etapa de su reforma electoral, excluyendo la propuesta del Consejo Estatal Electoral que obligaba a los partidos a postular únicamente mujeres para la gubernatura de 2027, lo que abre la contienda y da esperanzas a posibles candidatos. Mientras tanto, en Oaxaca persiste la controversia por el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, quien ha enfrentado escándalos que incluyen exposición de armas por parte de su hijo menor y presunto acoso sexual en su corporación, sin que se tomen medidas. En Puebla, la candidatura a la capital se ha convertido en la "joya de la corona" para morenistas, con la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud y diputada federal en la mira, aunque algunos de sus simpatizantes realizan promoción que podría borderear la legalidad.

El Congreso de San Luis Potosí ha aprobado la primera etapa de su reforma electoral , dejando fuera la propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que pretendía obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres para la gubernatura en el año 2027.

Esta decisión ha sido interpretada como un impulso para la posible candidatura de la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), abriendo la contienda electoral y devolviendo la esperanza a quienes ya se habían resignado a no participar. La exclusión de esta medida ha generado un debate sobre la equidad de género en la política local y las estrategias de los partidos de cara a los próximos comicios.

En Oaxaca, continúa la controversia en torno al director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro, quien ha estado en el centro de múltiples escándalos. Inicialmente, surgieron críticas después de que uno de sus hijos, menor de edad, apareciera en redes sociales exhibiendo armas de grueso calibre y camionetas de lujo.

Posteriormente, una mujer perteneciente a la corporación denunció acoso sexual por parte de varios mandos, y en lugar de adoptar medidas correctivas, el director la expuso ante toda la corporación, lo que desencadenó un cuadro de depresión y daño psicológico en la afectada. Estos hechos han motivado cuestionamientos sobre la permanencia de Alejandro en el cargo y la falta de acciones por parte del gobernador para resolver la situación.

En Puebla, la candidatura a la alcaldía de la capital se ha convertido en la "joya de la corona" para los morenistas, atrayendo el interés de figuras como la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, quien además es diputada federal y exalcaldesa. Según reportes, algunos simpatizantes realizan actos de promoción que podrían interpretarse como adelantados de campaña, llegando incluso a faltar solo la clásica foto comiendo tacos en la calle para completar el cuadro.

Esta situación refleja la intensa pugna interna dentro del partido y el afán por ganar simpatías de manera que, en ocasiones, se sitúa al filo de la legalidad





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