Aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados: Un Paso Crucial

La Cámara de Diputados aprueba el Plan B de la Reforma Electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con modificaciones significativas en la estructura electoral, presupuesto y salarios de funcionarios.

La Cámara de Diputados ha aprobado el Plan B de la Reforma Electoral , una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La aprobación, tanto en lo general como en lo particular, marca un hito importante en el proceso legislativo. Con una votación contundente de 343 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención, se ha dado luz verde a la reforma de diversos artículos constitucionales relacionados con el ámbito electoral.

Específicamente, se reforman los artículos 115, fracción I, párrafo primero; 116, fracción II, párrafo segundo; y se adiciona un nuevo párrafo al artículo 134, reorganizando los párrafos subsiguientes. Esta aprobación refleja el respaldo mayoritario a las propuestas de modificación del sistema electoral, marcando un avance significativo en la consolidación de las reformas planteadas. La implementación de este plan podría tener un impacto considerable en la estructura y funcionamiento de las instituciones electorales, así como en la forma en que se llevan a cabo los procesos electorales en el país.\El Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por Morena, el PT, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, ha logrado una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, obteniendo 377 votos a favor frente a 102 votos en contra del PAN y el PRI. Este resultado evidencia el apoyo político a las modificaciones propuestas, las cuales buscan transformar aspectos cruciales del sistema electoral mexicano. Entre las modificaciones clave se encuentra la regulación de los ayuntamientos, permitiendo la integración con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Adicionalmente, se establece una restricción en el presupuesto de las legislaturas locales, limitándolo al 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Asimismo, se busca homologar los salarios de las autoridades electorales con el del titular del Ejecutivo Federal, incluyendo a consejeros, magistrados, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas del INE. Se prohíben beneficios como seguros de gastos médicos, de vida y pensiones privadas, garantizando la transparencia y la austeridad en el manejo de los recursos públicos. El proyecto también contempla una reducción gradual del presupuesto del Senado, con el objetivo de disminuirlo en un 15% en un período de cuatro años.\El proceso legislativo del Plan B no estuvo exento de desafíos, como demuestra el intento fallido de modificación en marzo, que implicaba cambios en la elección de diputados de representación proporcional y la eliminación de senadurías plurinominales. A pesar de este revés inicial, la propuesta actual, enfocada en la modificación de la Constitución, ha avanzado con éxito. La reforma abarca aspectos fundamentales como el presupuesto de los congresos estatales, la organización de los ayuntamientos y el salario de los funcionarios electorales. El objetivo principal de estas modificaciones es, entre otros, garantizar la equidad, la transparencia y la eficiencia en el sistema electoral. Se busca alinear los intereses de los actores políticos con los de la ciudadanía, promoviendo una mayor participación y confianza en el proceso democrático. La implementación del Plan B representa un cambio significativo en la estructura política del país y se espera que tenga un impacto duradero en el funcionamiento de las instituciones electorales y en la percepción de la ciudadanía sobre la democracia





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