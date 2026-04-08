Aprobadas reformas para proteger derechos de autor y laborales frente a la inteligencia artificial

La Cámara de Diputados aprueba reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal del Trabajo para proteger obras artísticas y derechos laborales de artistas, especialmente actores de doblaje, ante los desafíos de la inteligencia artificial.

La Cámara de Diputados de México aprobó reformas cruciales a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el objetivo principal de abordar el uso no autorizado de obras artísticas mediante sistemas de inteligencia artificial (IA) y fortalecer la protección de los derechos laborales de los actores de doblaje .

La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió un respaldo mayoritario durante la votación, con 335 votos a favor y 129 abstenciones, demostrando un consenso legislativo significativo en la necesidad de actualizar el marco legal frente a los desafíos planteados por la IA y las nuevas tecnologías. Durante el proceso de dictaminación, la mayoría de Morena realizó modificaciones sustanciales, incluyendo la adición de enmiendas a siete de los 27 artículos originales propuestos, con el objetivo de afinar la legislación y asegurar que responda eficazmente a las complejidades del entorno digital y la creciente utilización de la inteligencia artificial en la creación y distribución de contenido artístico.\Aunque diversos grupos parlamentarios reconocieron el avance que representa esta legislación, también se señalaron omisiones importantes. Una de las críticas más relevantes fue la falta de una definición clara de qué constituye la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto legal, así como la omisión de regulaciones específicas sobre los derechos de autor de las obras que se utilizan y/o modifican mediante el uso de la IA. Estas lagunas podrían generar incertidumbre y dificultar la aplicación efectiva de la ley en el futuro. Las reformas aprobadas introducen modificaciones significativas a la LFT, específicamente en el artículo 384, que permite a los intérpretes y ejecutantes realizar sus tareas en entornos virtuales, lo que refleja la creciente digitalización del trabajo artístico. Además, el artículo 385 Bis establece la obligatoriedad de especificar en los contratos las condiciones y remuneraciones para el uso de la imagen o voz de los artistas a través de sistemas de IA, buscando proteger sus derechos frente a la explotación no autorizada de sus creaciones. Las enmiendas también abordan la delicada cuestión de la libertad de expresión, asegurando que el uso de la imagen y la voz con fines de parodia, sátira o imitación creativa no sea considerado una violación de los derechos de autor, siempre y cuando no se trate de una clonación o suplantación que induzca a error al público o sustituya la prestación profesional del artista.\En cuanto a los derechos de los actores de doblaje y otros intérpretes, las reformas establecen que el uso de su imagen, incluida su voz, solo podrá realizarse con su consentimiento expreso o el de sus representantes. Este consentimiento puede ser revocado por causa justificada, pero el artista deberá responder por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la revocación. Asimismo, se presume que el artista ha otorgado su consentimiento únicamente para los fines y modalidades expresamente pactados en el contrato. Se refuerza la protección contra la “clonación” o “imitación” de su trabajo con fines de sustitución, impidiendo la suplantación de sus interpretaciones por sistemas de IA que generen clones de sus voces o disfracen sus interpretaciones de manera identificable. Estas disposiciones buscan equilibrar la necesidad de proteger los derechos de autor y laborales con el fomento de la creatividad y la innovación en el ámbito artístico. La legislación representa un paso importante hacia la adaptación del marco legal mexicano a la era digital, aunque su eficacia dependerá de su implementación y de la capacidad de abordar las lagunas y desafíos que puedan surgir en el futuro





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