La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el diputado morenista Ricardo Monreal Ávila presentaron tres reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Senado de la República.

Fueron aprobadas tres reformas constitucionales en México: una para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028, otra para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y la tercera para crear como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera.

Las reformas fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el diputado morenista Ricardo Monreal Ávila. La primera reforma establece que la elección judicial de 2027 se aplazará hasta el primer domingo de junio de 2028, y que la revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional.

La segunda reforma crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que tendrá tres integrantes elegidos por un periodo de tres años por el Instituto Nacional Electoral. La tercera reforma introduce como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera que influya en los resultados electorales. Las reformas fueron aprobadas por el Senado de la República con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones





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