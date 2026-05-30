Aprueba Congreso de CDMX reforma judicial entre gritos y acusaciones

El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 43 votos a favor y 17 en contra la reforma constitucional en materia judicial enviada por el Senado, en una sesión con roces entre Morena y la oposición. La reforma establece nuevas reglas para la elección de jueces y la nulidad electoral por injerencismo.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes, en medio de una sesión marcada por la tensión y los gritos entre legisladores, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia judicial.

En su calidad de integrante del Constituyente Permanente, el pleno capitalino avaló con 43 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, la reforma constitucional que había sido enviada por el Senado de la República a los congresos de las 32 entidades federativas para su ratificación. Esta modificación busca transformar profundamente el sistema de justicia en el país, estableciendo nuevas reglas para la elección de jueces y magistrados, así como para la impugnación de procesos electorales con posible injerencismo.

Durante la discusión, los diputados de Morena y sus aliados acusaron a los legisladores de oposición de buscar obstaculizar la reforma, exhibiendo en la tribuna imágenes de algunos panistas utilizando playeras en defensa del exalcalde de Benito Juárez, lo que fue interpretado como un intento de desviar la atención del debate. Los opositores, por su parte, denunciaron que el proceso careció de transparencia y de un verdadero diálogo, reiterando su rechazo a lo que consideran una imposición.

Con esta aprobación, la reforma constitucional cumple con el requisito de ser ratificada por la mayoría de los congresos locales, y ahora pasará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entrará en vigor en los términos establecidos. La reforma incluye puntos como la elección popular de jueces, la creación de un tribunal disciplinario y la posibilidad de declarar la nulidad de elecciones cuando se acredite injerencismo de actores ajenos al proceso.

Este paquete de cambios ha generado un intenso debate nacional, polarizando opiniones sobre la independencia judicial y la democracia en México





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