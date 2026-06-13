Aprueban fusión Paramount-Warner Bros. Discovery: Nace un gigante mediático

El Departamento de Justicia de EE.UU. aprobó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance tras investigar ocho meses y determinar que no perjudicará la competencia, consolidando uno de los mayores grupos de entretenimiento del mundo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en aproximadamente 110.000 millones de dólares que dará lugar a uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes a nivel mundial.
Tras una investigación antimonopolio de ocho meses, las autoridades concluyeron que la transacción no afectará negativamente la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos. De hecho, el Departamento de Justicia señaló que la fusión podría incluso fortalecer la capacidad de la nueva empresa para competir con actores dominantes en el sector del streaming y los medios digitales.
Este anuncio se produce después de que varios medios de comunicación informaran previamente sobre la aprobación y después de que Paramount expresara su gratitud al DOJ y otras agencias regulatorias por completar sus revisiones. La operación consolidará bajo un mismo techo a los estudios Paramount y Warner Bros. , las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, y las divisiones de noticias CBS News y CNN, representando una de las mayores consolidaciones en la industria en las últimas décadas.
No obstante, la transacción aún debe superar revisiones regulatorias en otras jurisdicciones, incluyendo la Unión Europea y el Reino Unido, antes de poder cerrarse de forma definitiva. Para David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance e hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison, esta aprobación representa un nuevo impulso en su estrategia de crear un gigante mediático competitivo a nivel global
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