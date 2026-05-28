Aprueban reforma electoral en Guanajuato tras intenso debate por financiamiento a partidos

El Congreso de Guanajuato aprobó una reforma electoral luego de una sesión marcada por un agrio debate parlamentario sobre el financiamiento público a los partidos políticos, donde se enfrentaron acusaciones de populismo, desvío de recursos y señalamientos de narcopolítica.

El Congreso del estado de Guanajuato aprobó por unanimidad en lo general la reforma electoral, pero la sesión derivó en un intenso careo parlamentario al discutirse específicamente el tema del financiamiento a partidos políticos.

La discusión se encendió cuando el diputado Juan Carlos Ramos presentó una reserva al artículo 47 con el objetivo de reducir gradualmente el financiamiento público a los partidos políticos, pasando del 40% al 20% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Ramos fundamentó su propuesta en la difícil situación económica que enfrentan las familias,对比ando con el crecimiento del presupuesto partidista que, según datos presentados, ha aumentado un 57.5% desde 2019, incrementándose de 147 millones a más de 232 millones de pesos.

Su planteamiento proponía redirigir 116 millones de pesos hacia necesidades sociales más urgentes. Esta propuesta se convirtió en el catalizador de un fuerte enfrentamiento político. La diputada de Morena, Susana Bermúdez Cano, respondió descalificando la reserva, a la que tachó de "populismo legislativo" y acusó a sus promotores de buscar notoriedad mediática sin un análisis técnico serio. Bermúdez defendió la labor de su gobierno en Guanajuato, afirmando que buscan "defender y seguir construyendo" frente a lo que consideró improvisaciones.

La réplica no se hizo esperar. El diputado Erandi Bermúdez, también de la oposición, confrontó duramente a la bancada de Morena, cuestionando la moralidad de sus argumentos y sacando a colación temas federales que no formaban parte del debate original. En un tono coloquial y directo, Bermúdez espetó: "Ya pónganse serios, señores. Ya están grandes.

Entiendan: chango viejo no aprende maroma nueva". Acto seguido, realizó señalamientos sobre el manejo de fondos públicos, haciendo referencia al avión presidencial y acusando al gobierno federal de haber quitado dinero a niños con cáncer y a los fondos de desastres naturales del FONDEN. Desde una intervención virtual, el diputado morenista Hugo Gutiérrez (presumiblemente, dado el contexto de nombres no explicitados en el texto original pero inferible de la dinámica) reaccionó al ataque directo.

Sin nombrar explícitamente a Bermúdez, contestó revirando el historial de esos fondos, afirmando que "Los fondos de desastres se los clavaron el PRI y el PAN, y eso te lo digo con claridad; lo documentó la Auditoría Superior de la Federación". Gutiérrez aprovechó para cuestionar la legitimidad de los partidos de oposición al mantener doble financiamiento, tanto federal como estatal, y les exigió que dejasen de defender sus presupuestos "con uñas y dientes". La discusión continuó con más intervenciones.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, también de la oposición, reforzó la postura de su bancada argumentando que el ahorro propuesto por Morena no era sino dinero que "está llegando de manera directa a la población". En una alusión directa a los señalamientos sobre narcopolítica que flotaban en la sesión, Espadas exigió a Morena que "rompa el pacto criminal de López Obrador".

Para cerrar el capítulo de reservas, la diputada María Eugenia García Oliveros presentó cuatro reservas adicionales con el objetivo de "blindar" los programas sociales ante posibles actos de coacción electoral. García Oliveros advirtió que la experiencia reciente en Guanajuato con el uso de tarjetas de programas sociales "nos exige entonces que tomemos medidas que garanticen elecciones más equitativas".

Finalmente, tras un extenso intercambio de señalamientos y acusaciones cruzadas, las reservas presentadas (tanto la original de Ramos como las de García Oliveros) fueron rechazadas por el pleno con 22 votos en contra y 12 a favor. De esta manera, el dictamen original de la reforma electoral quedó aprobado, incluyendo el esquema de financiamiento a partidos sin las reducciones propuestas por la oposición





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reforma Electoral Guanajuato Financiamiento Partidos Políticos Debate Parlamentario Congreso Estatal Guanajuato Política Mexicana Morena Oposición Presupuesto Partidos FONDEN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congreso de Guanajuato deberá corregir ley contra terapias de conversión tras fallo de la CorteLa SCJN invalidó excepciones en la ley contra terapias de conversión en Guanajuato y obligó al Congreso a reformar el marco legal

Read more »

Comisiones de Diputados aprueban reformas a elección judicial, injerencia extranjera y de revisión de candidatosLas reformas serán discutidas y votadas en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Al tratarse de cambios electorales, es necesario que sean avalados antes del 3 de junio.

Read more »

Eligen a hija de López Santillana como directora de Archivo del Congreso de GuanajuatoEl Congreso de Guanajuato nombró a Paola López Solís como nueva titular de la Dirección de Archivos maestra en Administración y experta en gestión documental

Read more »

Infancias y adolescencias priorizan salud mental y seguridad escolar en consulta del Congreso de GuanajuatoNiñas, niños y adolescentes priorizaron la salud mental y la seguridad escolar en la consulta del Congreso de Guanajuato. A pesar de fricciones con grupos de la sociedad civil, los estudiantes lograron posicionar una agenda que puso en el centro la salud mental y la seguridad escolar.

Read more »