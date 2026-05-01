Apuñalamiento en Escuela Secundaria de Tacoma Deja Seis Heridos, Cuatro en Estado Crítico

Un ataque con arma blanca en la escuela secundaria Foss en Tacoma, Washington, ha dejado seis personas heridas, incluyendo cuatro estudiantes en estado crítico. La agresora, también estudiante, ha sido detenida y enfrenta cargos por agresión.

Un incidente de violencia sacudió la escuela secundaria Foss en Tacoma , Washington , este jueves, dejando un saldo de seis personas heridas, incluyendo cuatro estudiantes que se encuentran en estado crítico.

La agresión, perpetrada con un arma blanca, también afectó a un guardia de seguridad y a la propia agresora, una estudiante del plantel, quien también sufrió lesiones y actualmente se encuentra bajo custodia policial. Las autoridades han presentado cargos contra la sospechosa, acusándola de cinco agresiones en primer grado, mientras continúan las investigaciones para determinar los motivos exactos que desencadenaron este acto de violencia.

El Departamento de Bomberos de Tacoma respondió rápidamente al llamado de emergencia, trasladando a cinco de los heridos a hospitales cercanos. Inicialmente, cuatro estudiantes fueron reportados en condición crítica, mientras que un quinto individuo presentaba lesiones de menor gravedad. La agresora, bajo custodia, también recibió atención médica. Afortunadamente, las autoridades han confirmado que, tras varias horas, todos los heridos se encuentran estables, aunque la gravedad de sus lesiones subraya la seriedad del incidente.

El altercado se originó, según las primeras investigaciones, a partir de una confrontación entre estudiantes dentro del campus escolar. La policía, liderada por la portavoz Shelbie Boyd, ha asegurado la escuela y la mantiene bajo investigación para reconstruir la secuencia completa de los hechos. La respuesta inmediata del distrito escolar fue activar un protocolo de confinamiento a las 1:38 de la tarde, hora local, tras recibir informes sobre la agresión en curso.

Posteriormente, a las 2:45 de la tarde, se procedió a la evacuación segura de todos los estudiantes, una vez que las autoridades policiales declararon que la situación estaba bajo control. Se estableció un punto de reunificación para que los padres pudieran recoger a sus hijos en un área designada, mientras un amplio operativo de seguridad se desplegaba en las inmediaciones de la escuela para garantizar la seguridad de todos los presentes.

La preocupación por el bienestar de la comunidad escolar llevó a la cancelación inmediata de todas las clases y actividades extracurriculares programadas para el viernes. Se espera que las actividades escolares se reanuden el lunes, con la promesa de ofrecer servicios de apoyo psicológico tanto a los estudiantes como al personal docente y administrativo, quienes sin duda se han visto profundamente afectados por esta tragedia.

La rápida y coordinada respuesta de la escuela, los servicios de emergencia y las fuerzas del orden ha sido fundamental para minimizar el impacto de este incidente y garantizar la seguridad de la comunidad. La escuela secundaria Foss, y el distrito escolar en general, han expresado su profundo pesar por lo ocurrido y han reafirmado su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y personal.

Las autoridades educativas han destacado la valentía y profesionalismo del personal escolar y de los servicios de emergencia, quienes actuaron con rapidez y eficacia para contener la situación y brindar atención a los heridos. La investigación en curso se centrará en determinar las causas subyacentes del ataque, incluyendo posibles factores de riesgo y oportunidades de prevención.

Se espera que los resultados de esta investigación permitan implementar medidas más efectivas para garantizar la seguridad en las escuelas y prevenir futuros incidentes de violencia. El distrito escolar ha anunciado que colaborará plenamente con las autoridades policiales en la investigación y que tomará todas las medidas necesarias para garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje.

La comunidad de Tacoma se une en solidaridad con las víctimas y sus familias, y espera una pronta recuperación para todos los afectados. Este trágico evento sirve como un recordatorio de la importancia de abordar las causas de la violencia juvenil y de promover una cultura de paz y respeto en las escuelas y en la sociedad en general. La información proporcionada se basa en reportes de Associated Press y actualizaciones oficiales de las autoridades locales





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