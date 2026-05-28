Arabella Árbenz: la hija rebelde del presidente derrocado

Biografía de Arabella Árbenz, hija del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, desde su infancia llena de lujos hasta su exilio y su vida como modelo en París y esposa de Emilio Azcárraga Milmo.

Arabella Árbenz nació por cosas del destino en la casa de sus abuelos maternos en San Salvador, El Salvador, el 15 de enero de 1940, aunque ella siempre tuvo la nacionalidad guatemalteca.

Rubia y de facciones clásicas y elegantes como las de su madre, era la niña consentida de su padre, el presidente Jacobo Árbenz. Creció rodeada de lujos y muy mal acostumbrada a hacer siempre su voluntad.

"Era una niña preciosa y caprichosa", recordaría en sus memorias el cronista guatemalteco. Cierta vez, el presidente le pidió que llevara en su carro a sus tres hijos -Arabella, Jacobo y Leonora- a la casa de su madre, doña Octavia Guzmán.

El cronista aceptó, pero al llegar al auto, Arabella, de catorce años, sonaba con insistencia el claxon y cuando él llegó, le dijo: "¿Vas a llevarnos inmediatamente a casa de mi abuela o le pido a mi papá que nos ponga otro chofer?

". El cronista, ofendido, respondió: "¡Al carajo, chiquilla majadera, yo no soy tu chofer!

". A regañadientes los llevó a casa de la abuela. Esa misma tarde, un ayudante de Árbenz lo llamó; el presidente, serio, le dijo: "Arabellita se quejó de que la insultaste esta mañana". El cronista explicó: "La llamé 'chiquilla majadera' porque me trató como si yo fuese un chofer".

Árbenz sonrió y dijo: "¡Tienes razón! Arabellita es una chiquilla muy majadera, pero no olvides que es la hija muy querida del presidente de la República y no vuelvas a llamarla así". Tras el golpe de Estado de 1954, la familia Árbenz se exilió.

Según un profesor de historia de la Universidad de Montevideo, las circunstancias fueron bochornosas: Arabella, sus padres, hermanos y otras 250 personas fueron hacinados por más de un mes en la embajada de México hasta que se les concedió permiso para abandonar Guatemala. Las humillaciones persistieron. Arabella, que estudiaba interna en un colegio de Toronto, Canadá, se rehusó a ir con sus padres.

Era la rebelde de la familia y criticaba a su padre porque él insistía en educar a sus hijos en instituciones privadas mientras su discurso político era socialista, amén de que le daba horror el socialismo. Sin embargo, por ser menor, no tuvo opción y viajó de Canadá a Moscú.

Allí, según correspondencia entre Jacobo Árbenz y su madre, preservada en el archivo histórico de la Biblioteca General de Guatemala, sus profesores se molestaban mucho con ella: se negaba a integrarse en las organizaciones comunistas juveniles y no respetaba las reglas estrictas de los internados. Después de numerosos pleitos con sus padres, Arabella se fue primero a Praga y luego a París, donde gracias a su belleza y talento comenzó a destacar como modelo en las pasarelas.

Tenía un aire enigmático que la hacía irresistible para las cámaras, con su abundante cabello rubio y facciones que asemejaban a cuadros famosos. A pesar del éxito aparente, sus recuerdos eran amargos. Rechazaba completamente a su familia, que finalmente se había trasladado a Cuba por invitación de Fidel Castro. No les escribía cartas ni les hablaba por teléfono.

Su único contacto era con sus hermanos y con su abuela Octavia. El resto era como si estuvieran muertos para ella. En Rusia había comenzado a tener relaciones ocasionales con otras alumnas de su internado, más que nada por ociosidad, como se lo confesó a su hermana en secreto.

Disfrutaba con hombres y mujeres, pero no sabía con qué género se sentía más cómoda; en realidad eso le era indiferente y lo que deseaba desesperadamente era encontrar ternura y cariño para saciar su brutal sensación de abandono. Según amigos de su época en México, entre ellos Jorge Palmieri, en 1963 se casó con un hombre que le proporcionó el estilo de vida al que estaba acostumbrada.

Ese hombre era Emilio Azcárraga Milmo, heredero del imperio de comunicaciones que eventualmente sería Televisa. Fue de su mano que Arabella llegó a México. En la capital mexicana, encontró una esfera social e intelectual tan o más glamorosa que la de París. A través de sus nuevas amistades, fue invitada a una fiesta en la casa de una personalidad del cine, como parte del primer certamen de cine experimental que se realizaría en México





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