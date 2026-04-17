Arabia Saudita despide a Hervé Renard rumbo al Mundial 2026; Japón suma a Nakamura

A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial 2026, Arabia Saudita habría destituido a su director técnico, el francés Hervé Renard, mientras que Japón incorpora a la leyenda Shunsuke Nakamura a su cuerpo técnico. Ambos equipos se preparan para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A tan solo dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, el mundo del fútbol se vio sacudido este viernes por una noticia inesperada. Diversos medios de comunicación en Arabia Saudita han informado sobre el presunto despido del director técnico de la selección nacional, el francés Hervé Renard . Si bien aún no existe un comunicado oficial por parte de la Federación Saudí de Fútbol que confirme o desmienta esta información, el rumor cobró una fuerza considerable cuando RMC Sport, un reconocido medio deportivo francés, retomó la noticia, subrayando la ausencia de pronunciamiento oficial.

Según los reportes que circulan, los últimos compromisos dirigidos por Hervé Renard habrían tenido lugar durante la Fecha FIFA de marzo. En dichos encuentros, la selección saudí sufrió dos derrotas, cayendo ante Egipto y Serbia. Estas caídas se suman a la decepción sufrida en la Copa Árabe en diciembre pasado, donde Arabia Saudita fue superada por Jordania. Estas actuaciones recientes podrían haber sido el detonante para una posible reevaluación del proyecto deportivo al mando del estratega galo. Es importante recordar que Hervé Renard se encuentra en su segunda etapa al frente del combinado saudí. Su primera gestión, que abarcó el período de 2019 a 2023, incluyó su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En aquella cita mundialista, Arabia Saudita protagonizó una de las grandes sorpresas al derrotar a Argentina en la fase de grupos, un equipo que a la postre se alzaría con el trofeo de campeón del mundo. La experiencia y el palmarés de Renard son innegables, lo que hace que cualquier cambio en su posición genere una considerable atención.

La selección de Arabia Saudita se prepara para su participación en el próximo Mundial 2026, un torneo que promete emociones fuertes y desafíos considerables. El combinado asiático ha quedado encuadrado en el Grupo H, donde se enfrentará a potencias como España y Uruguay, además de la selección de Cabo Verde. Sus partidos se desarrollarán en sedes emblemáticas de Estados Unidos: Miami, Atlanta y Houston. Esta configuración del grupo augura encuentros de alto voltaje y una lucha intensa por avanzar a las siguientes fases de la competición. La posible salida de Renard, si se confirma, plantearía la necesidad de encontrar un nuevo líder deportivo en un momento crucial, a menos de dos años del evento cumbre.

Paralelamente a las noticias que rodean a Arabia Saudita, Japón también ha anunciado movimientos significativos en su estructura técnica de cara al Mundial 2026. El día anterior a los rumores sobre Renard, la selección nipona sorprendió al incorporar a Shunsuke Nakamura a su cuerpo técnico. Nakamura no asumirá el rol de entrenador principal, sino que se unirá al equipo de trabajo que lidera Hajime Moriyasu. El objetivo de esta inclusión es potenciar la experiencia dentro del combinado nacional, aprovechando la trayectoria del reconocido exfutbolista japonés para preparar al equipo para la próxima cita mundialista. Japón competirá en el Grupo F, enfrentándose a Países Bajos, Túnez y Suecia. Un dato histórico de su participación será el encuentro contra Túnez, que marcará el milésimo partido en la historia de los Mundiales, el cual se disputará en la mítica ciudad de Monterrey, México





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