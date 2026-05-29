Aranceles de la Sección 232 retrasan avances en reglas de origen del T-MEC

Las negociaciones para fortalecer las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han visto retrasadas debido a los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump. El subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez, ha señalado que no ha habido avance en la negociación debido a estos aranceles, que incluyen los de la Sección 232. Sin embargo, el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, ha adelantado que las negociaciones entre México y Estados Unidos del 27 al 29 de mayo se centrarán en reforzar las reglas de origen y las disposiciones en materia de seguridad económica.

Las negociaciones para fortalecer las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) se han visto retrasadas debido a los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump.

Según el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez, no ha habido avance en la negociación debido a estos aranceles, que incluyen los de la Sección 232. Sin embargo, el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, ha adelantado que las negociaciones entre México y Estados Unidos del 27 al 29 de mayo se centrarán en reforzar las reglas de origen y las disposiciones en materia de seguridad económica.

Gutiérrez ha señalado que no se puede avanzar en la regla de origen si no hay eliminación de los aranceles de la Sección 232. Además, otro problema adicional radica en que Canadá no está presente aún en las negociaciones, lo que dificulta el progreso en el campo de las reglas de origen, por tratarse de un asunto trilateral.

En diciembre de 2025, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó que le interesa realizar cambios a las reglas de origen del T-MEC en productos manufactureros no automotrices. En su informe al Congreso sobre la revisión del T-MEC, Jamieson Greer, titular de la USTR, incluyó este asunto como el primer punto en una serie de ajustes al Tratado que involucran a México y Canadá.

Según una fuente al tanto de las negociaciones, que pidió anonimato, la posición de México se explica porque los aranceles de la Sección 232 violan el T-MEC y lo lógico es que México no negocie las reglas de origen mientras no se resuelva este asunto. En el T-MEC se estableció una cláusula que Estados Unidos no ha cumplido.

En ella se indica que en caso de que Estados Unidos decida subir el arancel de Nación Más Favorecida (NMF, de la OMC) de 2.5%, los autos exportados por México que no cumplan regla de origen del propio T-MEC enfrentarán un arancel máximo de 2.5% hasta 1 millón 600,000 unidades, siempre y cuando cumplan con la regla de origen pactada en el TLCAN de 1994. En el caso de las autopartes, en el escenario de incremento del arancel NMF, hasta 108,000 millones de dólares de exportaciones enfrentarán el arancel NMF aplicado por Estados Unidos al 1 de agosto de 2018.

También tendrían que cumplir con la regla de origen del TLCAN. Las disposiciones principales de las reglas de origen aún se encuentran en un período de transición o acaban de finalizar en este año





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