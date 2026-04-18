Arca Continental: 100 Años de Evolución Estratégica y Crecimiento Sostenido

Arca Continental celebra su centenario destacando su modelo de gobernanza corporativa, su expansión global y su plan de inversión de 18,500 millones de pesos. La empresa consolida su liderazgo en el sector de bebidas, expande su portafolio y prioriza la sustentabilidad.

Arca Continental celebra su primer siglo de vida con un legado enfocado en la perdurabilidad de sus decisiones. La robusta gobernanza corporativa , que fusiona la herencia de las familias fundadoras con la experiencia de perfiles independientes y especializados, ha sido la clave para un crecimiento estratégico y visionario, asegurando la trascendencia generacional del negocio. Así lo afirmó Jorge H.

Santos Reyna, presidente del Consejo de Administración de Arca Continental, durante el anuncio de un plan de inversión para el presente año que asciende a 18 mil 500 millones de pesos. La mitad de esta inversión se destinará a México, mercado principal de la compañía, en coincidencia con la celebración de su centenario. Arca Continental, con sede en Monterrey, se ha erigido como pionera en el segmento de bebidas. Si bien sus orígenes son locales, su expansión geográfica ha sido notable, destacando su rol en 2017 como la primera embotelladora mexicana en operar en territorios de Coca-Cola en Estados Unidos. La empresa ha consolidado su crecimiento no solo a través de la integración de otras embotelladoras, sino también mediante adquisiciones estratégicas que han ampliado su portafolio a categorías afines a su negocio principal de bebidas carbonatadas, un sector en plena diversificación. La historia de Arca Continental se remonta de hecho a antes de 1926. Los cimientos se establecieron en 1914, cuando Manuel L. Barragán Escamilla se unió a la Compañía Embotelladora Topo Chico en Monterrey. Catorce años después, en 1928, obtuvo la primera franquicia para embotellar The Coca-Cola Company en México, marcando el inicio formal de su trayectoria corporativa. La icónica bebida nació en 1886 en Estados Unidos, y su modelo de expansión global se cimentó en 1899 con el primer contrato de embotellado en dicho país. Coca-Cola continuó otorgando licencias exclusivas por territorios, lo que propició la formación de diversas empresas en México que jugarían un papel crucial en el naciente proceso de consolidación. En 1926, Emilio Arizpe de los Santos adquirió la licencia para Saltillo, Coahuila, dando origen a lo que posteriormente sería Grupo Arma. En 1936, Tomás Fernández Blanco fundó la Embotelladora de la Frontera en Ciudad Juárez, que evolucionaría a Grupo Argos. Más tarde, en 1964, Burton E. Grossman se incorporó al sistema de licencias a través de Grupo Continental, con operaciones en Tampico, Tamaulipas. El primer movimiento significativo de integración ocurrió en 2001, con la fase inicial de unión de tres embotelladoras. En 2011, una fusión adicional dio lugar a Arca Continental, marcando su debut en la Bolsa Mexicana de Valores y recibiendo el respaldo de The Coca-Cola Company, accionista de la empresa. En 2022, ambas entidades firmaron un nuevo pacto de colaboración que abarca territorios en Estados Unidos, Ecuador, Perú y Argentina, sumando una población atendida de 130 millones de personas junto con México. Arca Continental ha desempeñado un papel preponderante en este proceso de consolidación. La compañía, que cotizaba en bolsa desde 2001, ostenta actualmente el 47% del capital de Arca Continental. La empresa reconoció en su informe anual 2025 que los nombres Barragán, Arizpe, Fernández y Grossman no solo forman parte de su cronología, sino que encarnan un espíritu pionero que hoy se manifiesta en cada uno de sus colaboradores. Desde su fusión en 2011, Arca Continental ha pasado de ser el decimotercer embotellador de Coca-Cola a nivel mundial al segundo más grande y el líder indiscutible en América. El año pasado, la compañía reportó 45 centros de producción, 71 mil empleados y más de 1.6 millones de puntos de venta. Sus ingresos alcanzaron los 13 mil 300 millones de dólares, con un EBITDA de 2 mil 700 millones de dólares. Hasta febrero de este año, su capitalización bursátil ascendía a 20 mil millones de dólares, consolidándose como una de las acciones predilectas para inversionistas nacionales y extranjeros debido a su atractiva rentabilidad y sólida fortaleza financiera. Su extenso portafolio incluye más de 135 marcas, y en las últimas dos décadas, el número de presentaciones de sus productos ha crecido más de 14 veces. Además de su fuerte presencia en bebidas, Arca Continental opera en el segmento de botanas y máquinas dispensadoras. Actualmente, explora activamente oportunidades en la distribución de cervezas y licores. La sustentabilidad se erige como una prioridad corporativa, lo que se traduce también en atractivos dividendos para sus accionistas





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