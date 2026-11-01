Arca Continental sube precios 3.5 por ciento y consolida rentabilidad en México

Arca Continental ajusta tarifas un 3.5 por ciento en México durante el tercer trimestre de 2026 para proteger márgenes y mantenerse por encima de la inflación.

Arca Continental implementó un incremento del 3.5 por ciento en sus precios de productos en México durante el tercer trimestre del año 2026. Esta medida forma parte de una estrategia corporativa diseñada para mantener la rentabilidad del negocio frente a las condiciones económicas actuales. La empresa comunicó a los analistas financieros que anticipa la realización de nuevos ajustes tarifarios en el futuro cercano.

Estrategia de precios por encima de la inflación

Juan Claude Tissot, director de Operaciones de la embotelladora, declaró en una conferencia con analistas que esperan continuar registrando precios superiores a la tasa inflacionaria vigente. Explicó que la fijación de tarifas no constituye únicamente un cambio numérico, sino que representa una estrategia integral. La compañía planea seguir aprovechando sus herramientas disponibles y su enfoque promocional para sostener esta dinámica positiva. Esta política busca equilibrar la accesibilidad para el consumidor con la necesidad de generar utilidades sostenibles para la organización.

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El directivo subrayó que la estrategia de asequibilidad aplicada a los envases retornables permite atender distintos niveles de poder adquisitivo. Esta flexibilidad contribuye directamente a mejorar la rentabilidad general del negocio en el territorio mexicano. Al poder variar las presentaciones, la empresa puede responder con agilidad a las necesidades cambiantes del mercado local sin sacrificar sus objetivos financieros a largo plazo.

Impacto financiero y crecimiento del volumen

El aumento en las tarifas, combinado con el crecimiento del volumen de ventas y una mayor participación de los envases retornables, impulsó el desempeño operativo en México. Emilio Marcos Charur, otro ejecutivo clave, detalló que se deben considerar las estrategias de cobertura junto con los precios más bajos del azúcar para el trimestre en curso. La mezcla de productos también se benefició del incremento en las presentaciones individuales, lo cual optimizó la estructura de costos y ventas generales.

Durante el tercer trimestre, el volumen de bebidas vendidas en México aumentó un 2.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento representa una mejora notable respecto a los resultados registrados en periodos anteriores. Arca Continental logró expandir su margen operativo en 80 puntos base, alcanzando un nivel del 24.7 por ciento frente al tercer trimestre del 2025. Estas cifras demuestran la efectividad de las medidas adoptadas recientemente para proteger la salud financiera de la corporación.

A nivel consolidado, las ventas netas de Arca Continental crecieron un 5.9 por ciento, alcanzando los 66,613 millones de pesos. Simultáneamente, el EBITDA aumentó un 6.2 por ciento, situándose en 13,625 millones de pesos. Estos indicadores financieros reflejan una recuperación sólida y una gestión eficiente de los recursos operativos dentro del complejo mercado mexicano de bebidas no alcohólicas.

Capacidades para enfrentar impuestos y complejidad

Arturo Gutiérrez Hernández, director general de la empresa, consideró que este ha sido un año favorable para Arca Continental. Atribuyó este éxito a las capacidades desarrolladas que posicionan a la organización para aprovechar futuras oportunidades. Estas oportunidades abarcan tanto sus categorías principales como el lanzamiento de nuevos productos innovadores para el consumidor.

Gutiérrez Hernández añadió que la compañía cuenta con mejores capacidades para enfrentar el aumento de impuestos previsto para 2026. Comparó esta situación con el año 2014, cuando la empresa transitó por una circunstancia fiscal similar. La experiencia adquirida en ese momento ha sido fundamental para preparar a la organización para entornos regulatorios más exigentes y complejos en el futuro próximo.

El director general resaltó la necesidad de operar con eficacia en un entorno cada vez más complejo. Afirmó que la organización se ha estado preparando en los últimos años mediante inversiones estratégicas. Estas inversiones se han enfocado en la cadena de suministro, así como en capacidades tecnológicas y humanas. El objetivo es garantizar la resiliencia operativa y la competitividad a largo plazo en el sector de bebidas.

Contexto económico y preparación futura

La estrategia de precios por encima de la inflación no solo responde a coyunturas inmediatas, sino que también forma parte de una visión a largo plazo. Mantener esta tendencia positiva es una prioridad para el cierre del año 2026. La empresa espera que los resultados finales reflejen la misma solidez observada en los primeros nueve meses del año.

El enfoque en envases retornables e individuales permite diversificar la oferta y mitigar riesgos asociados a la volatilidad de los insumos. Al controlar mejor la estructura de costos y optimizar la logística, Arca Continental fortalece su posición en el mercado. Esta preparación meticulosa incluye mejoras continuas en tecnología y en la gestión de recursos humanos clave.

Las declaraciones emitidas durante la conferencia con analistas reafirman el compromiso de la empresa con la transparencia y la gestión responsable. Los resultados financieros del tercer trimestre validan las decisiones estratégicas tomadas recientemente. La combinación de crecimiento en volumen y protección de márgenes sienta las bases para una operación robusta en los próximos trimestres.