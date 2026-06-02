Argentina busca el bicampeonato en la Copa Mundial 2026:Mentalidad de victoria y respeto a todos los rivales

El seleccionador argentino recalca que su equipo debe salir a ganar siempre, sin subestimar a ningún rival, de cara a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 donde enfrentará a dos selecciones de menor jerarquía pero de extrema importancia.

El entrenador de la selección argentina ha enviado un mensaje claro y contundente a sus jugadores y a la afición en la antesala del debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: no hay partidos fáciles y cada encuentro será una batalla táctica y mental.

Aunque la atención mediática y el entusiasmo popular se centran naturalmente en el primer choque, el técnico ha recordado que los siguientes compromisos, contra Jordania y Austria, serán igual de cruciales para sellar la clasificación a la siguiente fase. La mentalidad, según sus propias palabras, debe ser siempre de victoria, nunca de conformarse con un empate, sin importar la talla del rival.

Este enfoque refleja la filosofía de trabajo que ha llevado a la Albiceleste a la cima del mundo y que ahora busca defender para alcanzar el histórico bicampeonato. El seleccionador argentino subrayó que respetar el proceso no significa temer a ningún adversario. Enfatizó que el objetivo siempre es imponerse y buscar la victoria, y que jamás ha instruido a su equipo para salir a buscar un resultado conservador.

Esta mentalidad ofensiva y audaz será fundamental en un torneo que se presenta como el más complejo de la historia debido a la ampliación a 48 selecciones. La gestión de los esfuerzos, la rotación del plantel y la adaptación a diferentes estilos de juego serán factores determinantes. Cada punto en la fase de grupos tendrá un valor incalculable, y un tropiezo ante equipos considerados menores podría comprometer seriamente las aspiraciones de repechaje.

La preparación de Argentina, conocida por su rigurosidad y su halo de intimidad, gira en torno a este principio de máxima exigencia. El cuerpo técnico ha trabajado en simular las condiciones que esperan en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, con un enfoque especial en la resiliencia psicológica. La selección, vigente campeona del mundo, afronta la presión de ser el equipo a batir, pero también la motivación de hacer historia.

Los partidos contra Jordania y Austria, lejos de ser trámites, se perfilan como pruebas de carácter donde se medirá la verdadera consistencia del grupo. La obligación, como declaró el entrenador, es evitar a toda costa la derrota en esos compromisos y construir una base sólida para aspirar a lo más alto. El camino hacia un posible bicampeonato se forja con respeto, trabajo y una ambición inquebrantable





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