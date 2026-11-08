Argentina detiene sospechoso de amenazar al Papa León XIV antes de su viaje

La PFA detuvo a un hombre en Pilar por amenazar al Papa León XIV. El pontífice llega este domingo para una visita de cuatro días con eventos en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un ciudadano de 49 años en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, por presuntamente amenazar de muerte al Papa León XIV. El arresto se concretó a través de un operativo coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Esta acción se produce en un contexto de máxima seguridad previo a la llegada del Sumo Pontífice al territorio argentino.

La investigación y la denuncia anónima

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre del corriente año, tras recibir el CATE 911 de La Plata una denuncia anónima. En el reporte se alertaba sobre las amenazas proferidas por un hombre contra el máximo representante de la Iglesia Católica. Ante la gravedad de los hechos, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, con la actuación de la Secretaría Penal Nº2, dirigida por el Dr. Ocampo. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA llevó adelante la pesquisa bajo disposición judicial directa.

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Tecnología IMSI Catcher para la captura

El equipo especial del DUIA inició diligencias mediante el relevamiento y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Estas tareas permitieron individualizar al presunto autor, un ciudadano argentino radicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El Departamento Técnico del Cibercrimen colaboró operativamente utilizando tecnología IMSI Catcher. Esta herramienta fue clave para geolocalizar y rastrear en tiempo real el dispositivo móvil empleado para emitir las amenazas, facilitando la identificación precisa del sospechoso.

Operativo de allanamiento y detención

Tras un arduo trabajo interdisciplinario que incluyó vigilancias subrepticias e intervenciones telefónicas, el juzgado interventor dispuso una orden de allanamiento de carácter urgente. La acción se concretó sobre un inmueble ubicado en la calle Carlos Morel, en la localidad de Pilar. Como resultado, se logró la detención del imputado y el secuestro de un teléfono celular vinculado a las amenazas. Asimismo, se confiscaron otros dispositivos móviles y un vehículo aéreo no tripulado (dron).

El contexto de la visita del Papa León XIV

La seguridad refuerza su operativa debido a que el Papa León XIV llegará este domingo a Argentina para una visita oficial de cuatro días. Durante su estadía, el pontífice tiene programados encuentros multitudinarios en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La SIDE informó que el operativo de detención se realizó en menos de 24 horas a partir de la información producida por la Subsecretaría de Operaciones. Este rápido despliegue responde a la necesidad de garantizar la integridad del Sumo Pontífice y de los fieles que asistirán a los eventos.

Acusaciones y disposición judicial

El detenido, un ciudadano argentino de 49 años, quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente imputado por el delito de amenazas. La Fiscalía considera que las acciones tuvieron finalidad terrorista, considerando las intimidaciones públicas y anónimas. Los fiscales buscan establecer el alcance exacto de la amenaza y los vínculos con posibles redes de apoyo. La justicia evaluará las pruebas materiales recolectadas, incluido el equipo tecnológico incautado, para determinar los cargos definitivos en los próximos pasos procesales.