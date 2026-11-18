La Albiceleste renovada domina 7-0 a Costa Rica con goles de Nicó Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. Emiliano Martínez iguala récord histórico de imbatibilidad.

La selección argentina demostró su superioridad futbolística el martes al derrotar 7-0 a Costa Rica en un partido amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Este contundente resultado consolidó la nueva etapa de la Albiceleste tras la retirada internacional de Lionel Messi, destacándose Nicó Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono como figuras centrales del equipo.

Fuegos de los nuevos referentes argentinos

Nicó Paz abrió el marcador a los ocho minutos ejecutando un zurdazo en carrera, fruto de una jugada iniciada por Julián Álvarez y finalizada con una asistencia de taco de Enzo Fernández. El talentoso volante del Como firmó su segundo tanto a los 38 minutos, imprimiendo un derechazo al ángulo tras esquivar a tres defensores rivales.

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Julián Álvarez, conocido como la Araña, renovó su buena racha goleadora al marcar a los 35 minutos. Su gol surgió tras un pase atrás del lateral Agustín Giay, permitiendo al delantero del Atlético Madrid aumentar la ventaja a cuatro. Álvarez mostró una intensidad que recordaba las mejores actuaciones del ciclo de Lionel Scaloni.

Franco Mastantuono ingresó al complemento en reemplazo de Nicó Paz y contribuyó decisivamente. A los 48 minutos, definió de zurda ante la salida del arquero tras recibir un pase filtrado de Máximo Perrone. Cerró su hat-trick en el cierre del encuentro, anotando tras una asistencia de Giuliano Simeone.

Emiliano Martínez iguala récord histórico de imbatibilidad

El arquero Emiliano Martínez retornó a la titularidad argentina tras ausentarse en la derrota ante Uruguay. Martínez se sometió a una operación por la fractura de mandíbula sufrida en octubre jugando para el Chelsea inglés. En este partido, llevó la cinta de capitán por la lesión del zaguero Cristian Romero.

Con esta actuación, Dibu Martínez alcanzó las 47 vallas invictas en la selección nacional. Este logro le permite igualar el récord histórico de Sergio Romero, quien disputara los mundiales de 2010 y 2014. Martínez demostró su vigencia con una parada clave a los 18 minutos ante un remate de Josimar Méndez.

Dominio absoluto y contexto del ciclo escalonista

Argentina alineó cinco cambios respecto a la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La intensidad futbolística exhibida en Córdoba equiparó los mejores estándares del equipo bajo la dirección de Scaloni. El equipo vigente subcampeón del mundo mostró un dominio táctico y físico abrumador.

Alexis Mac Allister completó la goleada a los 58 minutos. El mediocampista incursionó en el área tras una fallida salida de la defensa costarricense. El estadio Mario Alberto Kempes lució a medio lleno, un escenario similar al observado hace cuatro días en la derrota ante Uruguay en Buenos Aires.

La victoria 7-0 sella un periodo de transición exitoso para la Albiceleste. Los tres jóvenes talentos confirmaron su nivel con dobletes o hat-tricks. El equipo mantiene su solidez defensiva y potencia ofensiva sin la figura histórica Messi. El futuro del fútbol argentino se proyecta con renovada energía competitiva.