Ariadna Montiel asume la dirigencia de Morena con un llamado a la honestidad y defensa de la soberanía

Ariadna Montiel, nueva dirigente nacional de Morena, promete tolerancia cero a la corrupción en los gobiernos del partido y defiende la soberanía nacional ante presiones externas. Su discurso inaugural marca un tono firme y decidido en la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses nacionales.

Ariadna Montiel asume la dirección nacional de Morena con un mensaje contundente contra la corrupción y en defensa de la soberanía nacional . En su primer discurso como líder del partido guinda, Montiel, quien previamente se desempeñó como secretaria de Bienestar, delineó una clara postura de cero tolerancia hacia cualquier forma de corrupción dentro de los gobiernos emanados de Morena .

Este anuncio se realizó frente a mil 828 congresistas reunidos en el WTC de la Ciudad de México, tras su elección unánime por el Consejo Nacional para suceder a Luisa María Alcalde, ahora consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Montiel enfatizó la necesidad de un “examen de conciencia” entre los militantes para identificar y denunciar cualquier práctica corrupta, asegurando que aquellos involucrados en actos indebidos no serán considerados candidatos en las elecciones de 2027.

Su discurso, de aproximadamente 40 minutos de duración, marcó un tono firme y decidido en la lucha contra la corrupción, un tema que ha sido objeto de creciente escrutinio público. La nueva dirigente subrayó que la unidad del partido con el pueblo es inquebrantable y que ninguna influencia externa, ya sea de medios de comunicación, comentócratas o gobiernos extranjeros, podrá romperla.

Montiel no solo se enfocó en la corrupción interna, sino que también abordó la importancia de defender la soberanía nacional frente a lo que describió como una “ofensiva permanente” proveniente de Estados Unidos. Hizo referencia al caso de Rocha Moya, afirmando que, si bien el partido está del lado de la justicia y la honestidad, rechaza la hipocresía de quienes utilizan acusaciones con fines políticos para justificar la injerencia extranjera.

En un tono crítico hacia la oposición, la dirigente de Morena los acusó de ser “entreguistas, apátridas y contrarios al interés nacional”, calificándolos como “traidores a la patria” que buscan sembrar la duda y la desinformación para recuperar sus privilegios. La elección de Montiel como única aspirante a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional morenista se llevó a cabo en un ambiente de unidad, pero plantea el desafío de unificar las diversas corrientes internas del partido y consolidarlo como una fuerza política cohesionada de cara a los comicios intermedios de 2027.

La senadora Malú Micher expresó su apoyo al gobernador Maru Campos, afirmando que existen pruebas en su contra, un tema que añade complejidad al panorama político. La decisión que tome la presidenta Claudia Sheinbaum en relación con este asunto tendrá un alto costo político, especialmente en el contexto de la renegociación del T-MEC. El nombramiento de Ariadna Montiel representa un nuevo capítulo en la historia de Morena, un partido que ha experimentado un rápido ascenso al poder en México.

Su discurso inaugural refleja un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los intereses nacionales. La exigencia de un “examen de conciencia” dentro del partido es una señal clara de que la dirigencia está dispuesta a enfrentar los desafíos de la corrupción y a promover una cultura de integridad.

Sin embargo, la implementación de esta política requerirá un esfuerzo sostenido y una voluntad política firme para investigar y sancionar cualquier acto de corrupción, independientemente de la posición o el nivel jerárquico de los involucrados. La defensa de la soberanía nacional, otro tema central del discurso de Montiel, subraya la importancia de proteger los intereses de México frente a las presiones externas y de promover una política exterior independiente y basada en el respeto mutuo.

La acusación a la oposición de ser “traidora a la patria” es una estrategia retórica que busca movilizar a la base electoral de Morena y polarizar el debate político. En definitiva, el liderazgo de Ariadna Montiel se presenta como un punto de inflexión para Morena, un partido que se enfrenta a importantes desafíos internos y externos en su camino hacia la consolidación del poder





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