Ariadna Montiel Asume la Presidencia de Morena con un Llamado a la Unidad y Defensa de la Soberanía

Ariadna Montiel Reyes fue nombrada presidenta nacional de Morena en el VIII Congreso Nacional Extraordinario, prometiendo unidad interna, defensa de la soberanía y combate a la corrupción. El evento contó con mensajes de Alfonso Durazo y Luisa María Alcalde, quienes enfatizaron la importancia de la cohesión y la defensa de la Cuarta Transformación.

Ariadna Montiel Reyes ha asumido formalmente la presidencia nacional del partido Morena , marcando un nuevo capítulo en la dirección de este influyente movimiento político en México.

Su nombramiento se produjo durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, un evento crucial que delineó las prioridades y estrategias para el futuro cercano del partido. La elección de Montiel representa un momento significativo, no solo por el cambio de liderazgo, sino también por el contexto político nacional e internacional en el que se desarrolla.

El discurso de toma de posesión de Montiel se centró en la unidad interna, la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la presencia territorial de Morena. Subrayó la importancia de mantener la cohesión dentro del partido, especialmente ante las crecientes presiones externas y los intentos de desestabilización que, según sus palabras, provienen de la oposición y de intereses extranjeros.

Montiel reivindicó los orígenes de Morena como un movimiento de resistencia, enfatizando que su liderazgo estará dedicado a las causas del pueblo mexicano y no a ambiciones personales. Esta declaración busca establecer una clara distinción entre la gestión actual y posibles prácticas políticas del pasado, reforzando la imagen de un partido comprometido con el bienestar social.

La nueva presidenta advirtió sobre una coyuntura histórica decisiva para el país, caracterizada por una intensa presión internacional y una ofensiva dirigida contra el movimiento de transformación. En respuesta, proclamó un firme rechazo a cualquier forma de subordinación o injerencia extranjera, abogando por la cooperación respetuosa de la soberanía nacional.

Acusó a la oposición de buscar activamente la intervención extranjera como una herramienta política, con el objetivo de desestabilizar el país a través de la difusión de información falsa y campañas de desprestigio. Esta acusación refleja una creciente tensión entre Morena y sus oponentes, y anticipa un debate intenso sobre el papel de actores externos en la política mexicana. Un aspecto central del discurso de Montiel fue su compromiso con la integridad y la transparencia dentro del partido.

Anunció una política de tolerancia cero hacia la corrupción, incluso si los implicados gozan de un alto nivel de popularidad o respaldo en las encuestas. Esta postura busca enviar un mensaje contundente a la militancia y a la sociedad en general, reafirmando el compromiso de Morena con la ética y la rendición de cuentas.

Montiel advirtió que cualquier persona que sea encontrada culpable de actos de corrupción, independientemente de su posición o popularidad, será automáticamente descartada como candidato en futuras elecciones. Además, enfatizó la necesidad de que todos los aspirantes a cargos públicos tengan una trayectoria impecable, como una medida preventiva para proteger la imagen del partido y evitar cuestionamientos.

Esta estrategia de blindaje busca fortalecer la credibilidad de Morena ante la opinión pública y consolidar su posición como un partido confiable y comprometido con el combate a la corrupción. La nueva dirigente también puso un fuerte énfasis en la importancia de la estructura territorial como un pilar fundamental para la consolidación del movimiento.

Anunció planes para ampliar la presencia de Morena en todo el país, a través de un trabajo de base casa por casa, la organización de asambleas en los municipios y una estrategia de comunicación directa con la ciudadanía. El objetivo es profundizar la conexión entre el partido y la población, llevando el mensaje de transformación a cada hogar y fortaleciendo la participación ciudadana en la vida política del país.

Montiel destacó que Morena cuenta con millones de militantes y una extensa red organizativa a nivel nacional, lo que le permite llevar a cabo esta ambiciosa estrategia de expansión y consolidación. Previo al mensaje de Ariadna Montiel, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, hizo un llamado a la unidad interna y a evitar las divisiones.

Advirtió sobre los peligros de caer en la política de facciones y la importancia de mantener un frente común frente a los desafíos que enfrenta el país. Durazo enfatizó que México se encuentra bajo fuertes presiones externas, con el resurgimiento de tendencias imperialistas que buscan intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a las naciones soberanas. Insistió en que la unidad es esencial para enfrentar estos desafíos y alcanzar los objetivos planteados para el futuro.

Su mensaje buscaba recordar a los militantes la importancia de priorizar el interés colectivo sobre las ambiciones personales y de trabajar juntos para defender la soberanía nacional. Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, la presidenta saliente, centró su discurso en la defensa de la Cuarta Transformación, el proyecto político impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reconoció que el contexto internacional es complejo y adverso, pero afirmó que México se ha convertido en un símbolo de dignidad y rechaza cualquier intento de injerencia extranjera. Al despedirse de la militancia, Alcalde Luján hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto y agradeció el apoyo recibido durante su gestión. Anunció que ahora se integrará al gobierno federal, donde continuará trabajando por el bienestar del país.

La transición de liderazgo se realizó en un ambiente de unidad y optimismo, con la expectativa de que Morena continuará avanzando en la implementación de su proyecto de transformación nacional





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