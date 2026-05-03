Ariadna Montiel Asume la Presidencia de Morena en un Momento Crucial

Ariadna Montiel Reyes fue designada por unanimidad como la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en un evento que contó con la presencia de importantes figuras del partido y del gobierno. Su nombramiento se produce en un contexto de desafíos internos y externos, incluyendo acusaciones de vínculos con el crimen organizado y la preparación para las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional del partido Morena ha sido renovada con la toma de protesta de Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.

El evento, celebrado en la sede nacional del partido, contó con la presencia de figuras prominentes del panorama político mexicano, incluyendo a Adán Augusto López, el secretario de Educación Mario Delgado, gobernadores como Mara Lezama, Margarita González Saravia y Américo Villarreal, así como a Citlalli Hernández, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, y a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, destacó que la designación de Montiel Reyes fue unánime y procedió a tomarle protesta a la nueva dirigencia.

Este cambio de liderazgo se produce en un momento crucial para Morena, con la mirada puesta en las elecciones de Coahuila el próximo 7 de junio y, de manera más amplia, en la preparación para las elecciones de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas. La elección de Ariadna Montiel, quien previamente ocupó la Secretaría del Bienestar desde 2022, representa una continuidad en la línea política del partido y una apuesta por la experiencia en la implementación de programas sociales clave como la Pensión para Adultos Mayores y la Beca Benito Juárez.

Su salida de la Secretaría del Bienestar el 28 de abril fue seguida por su invitación a formar parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en sustitución de Esthela Damián, lo que subraya su importancia dentro del círculo cercano a la administración actual. Durante su mensaje tras la toma de protesta, Ariadna Montiel Reyes enfatizó la necesidad de demostrar la fortaleza y el compromiso del partido, declarando “demos demostrar de qué estamos hechos”.

Expresó su profundo agradecimiento por la oportunidad de servir al movimiento de transformación que Morena ha construido, calificando el momento como histórico y reafirmando la importancia de las causas que el partido defiende. Montiel Reyes subrayó que el bienestar del partido y la defensa del pueblo son los pilares fundamentales de Morena, recordando que el partido nació con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía.

Este discurso busca insuflar ánimo y unidad a las filas del partido, especialmente en un contexto marcado por desafíos internos y externos. La elección de Montiel, una figura cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, busca consolidar la línea política del partido y garantizar la continuidad de los programas sociales que han sido una de las principales herramientas de la administración actual para combatir la pobreza y la desigualdad.

La presencia de altos funcionarios y gobernadores en el evento de toma de protesta demuestra el respaldo y la cohesión dentro del partido, a pesar de las tensiones que puedan existir en otros ámbitos. La nueva dirigencia se enfrenta al reto de mantener la unidad y el impulso del partido de cara a los próximos desafíos electorales.

El nombramiento de Ariadna Montiel se produce en un momento delicado para Morena, marcado por las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Estas acusaciones han generado controversia y han puesto en tela de juicio la integridad de algunos miembros del partido y del obradorismo, el movimiento político asociado con Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de estas acusaciones, la dirigencia de Morena ha mantenido una postura de defensa de los funcionarios señalados, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio y que se respetarán los procesos legales correspondientes. La nueva dirigencia, encabezada por Ariadna Montiel, deberá abordar esta situación con cautela y transparencia, buscando proteger la imagen del partido y garantizar la legalidad en todas sus acciones.

Además de las acusaciones contra Rocha Moya, Morena enfrenta el desafío de mantener su popularidad y su base electoral de cara a las elecciones de 2027. La elección de Coahuila el próximo 7 de junio será una prueba importante para medir la fuerza del partido y su capacidad para movilizar a sus simpatizantes.

La nueva dirigencia deberá diseñar una estrategia electoral efectiva que permita a Morena obtener resultados favorables en las próximas elecciones y consolidar su posición como la principal fuerza política del país. La tarea no será fácil, ya que Morena se enfrenta a una oposición cada vez más organizada y a un electorado cada vez más exigente





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