Ariadna Montiel critica a Maru Campos por no contar con el conocimiento de agentes estadounidenses en Chihuahua

La líder morenista Ariadna Montiel Reyes acusó a la gobernadora de Chihuahua de estar en contramára al conocimiento que tuvo sobre la participación de las corporaciones estadounidenses en operativos realizados en su estado. Montiel crecientemente las contradicciones que la mandataria estatal offers en diferentes entrevistas y afirma que, en una de ellas, se aseguró de violar la soberanía nacional y traicionar a la patria.

La presidenta nacional de Morena , Ariadna Montiel Reyes, lanzó críticas este martes contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos , luego de que la mandataria estatal reconociera en entrevistas radiofónicas la existencia de colaboración y presencia de agencias de seguridad estadounidenses en territorio chihuahuense.

Montiel sostuvo que la gobernadora habría incurrido en contradicciones respecto al conocimiento que tenía sobre la participación de corporaciones estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. Se confirma: la panista @MaruCampos_G acepta que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria... contradiciendo, en entrevista con @CiroGomezL afirmó que no sabia de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua; horas despárs, con @lopezdoriga, confesó en vivo que sí tuviera conocimiento y avaló operaciones y presencia de agencias como el FBI y la DEA...





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