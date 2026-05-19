Ariadna Montiel Gonzalez y las negativas a candidaturas en Morena

Esta semana se reactivará la Comisión de Incorporaciones, para así definir si se otorga o no la militancia a ciertos perfiles que buscan contender por Morena. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó su negativa a dar una candidatura al ex boxeador Jorge ‘Travieso’ Arce, quien recientemente anúncio que busca un cargo de elección en Sonora.

Esta semana se reactivará la Comisión de Incorporaciones, para así definir si se otorga o no la militancia a ciertos perfiles que buscan contender por Morena .

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó su negativa a dar una candidatura al ex boxeador Jorge ‘Travieso’ Arce, quien recientemente anunció que busca un cargo de elección en Sonora. En conferencia de prensa, la dirigente morenista rechazó de igual manera posibles candidaturas de Enrique Inzunza Cázarez y Saúl Monreal Ávila para las elecciones intermedias de 2027.

Dijo que se revisará a todos los candidatos propuestos en Morena, toda vez que se busca el objetivo de ‘presentar a gente honesta con comprobada trayectoria. Y eso nos va a blindar ante cualquier circunstancia’. Agregó que los candidatos que resulten ganadores en algún cargo de elección, se les dará seguimiento para que toda la conducta sea como buenos militantes de Morena y el programa que presentamos a la gente.

Reiteró que esta semana se reactivará la Comisión de Incorporaciones, para así definir si se otorga o no la militancia a ciertos perfiles que buscan contender por Morena





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