Ariadna Montiel, nueva presidenta del CEN de Morena

Ariadna Montiel fue elegida por unanimidad como la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en sustitución de Luisa María Alcalde. El nombramiento se realizó durante el octavo Congreso Nacional del partido.

El Congreso Nacional de Morena concluyó con la elección unánime de Ariadna Montiel como la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. La decisión, tomada por alzada durante el octavo Congreso Nacional, consolida a Montiel como la sucesora de Luisa María Alcalde , quien formalizó su renuncia al cargo para asumir la posición de consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Este cambio de liderazgo se produce en un momento crucial para Morena, de cara a las próximas elecciones y con la necesidad de mantener la cohesión interna y la continuidad de las políticas implementadas durante la administración actual. La elección de Montiel, propuesta como la única candidata, refleja la confianza que el partido deposita en su experiencia y capacidad para dirigir la organización.

El evento, celebrado a puerta cerrada, también presenció el nombramiento de Oscar del Cueto García como el nuevo secretario de Finanzas de Morena, un puesto clave para la gestión económica y la transparencia del partido. La atmósfera posterior a la votación fue de celebración y unidad, con el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, liderando un cántico que proclamaba la elección de Ariadna Montiel.

Durazo enfatizó el papel fundamental que Montiel desempeñó como titular de la Secretaría del Bienestar, destacando su liderazgo en el impulso y la implementación de los programas sociales que han sido una piedra angular de la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gestión en la Secretaría del Bienestar fue crucial para la entrega eficiente y masiva de apoyos federales, impactando positivamente en la vida de millones de mexicanos.

La transición de Alcalde a Montiel se considera estratégica, buscando mantener la continuidad en la dirección del partido y asegurar una sólida base para los desafíos futuros. La experiencia de Montiel en la implementación de programas sociales la posiciona como una figura clave para conectar con las bases del partido y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

La trayectoria de Ariadna Montiel Reyes es extensa y se caracteriza por su compromiso con el bienestar social y la implementación de políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables de la población. Antes de su nombramiento como secretaria del Bienestar en 2022, Montiel Reyes acumuló una significativa experiencia en la gestión de programas sociales federales durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México.

Su responsabilidad en la entrega masiva de apoyos sociales la convirtió en una figura reconocida y respetada dentro de la administración pública. Su capacidad para coordinar y ejecutar programas de gran envergadura, así como su conocimiento profundo de las necesidades de la población, fueron factores determinantes para su elección como presidenta del CEN de Morena.

La designación de Montiel también se interpreta como una señal de continuidad en la política social del gobierno, asegurando que los programas existentes se mantengan y se fortalezcan. Su experiencia en la identificación de beneficiarios, la distribución de recursos y la evaluación de resultados será fundamental para garantizar la eficacia y la transparencia de los programas sociales.

Además, se espera que Montiel impulse nuevas iniciativas que respondan a las necesidades emergentes de la población y que contribuyan a reducir la desigualdad social. La elección de un perfil con una sólida trayectoria en el ámbito social refleja la importancia que Morena otorga a este tema y su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La transición de la Secretaría del Bienestar a la presidencia del CEN representa un desafío importante para Montiel, quien deberá equilibrar sus responsabilidades como líder partidista con su compromiso con el bienestar social. El nombramiento de Ariadna Montiel como presidenta del CEN de Morena se enmarca en un contexto político complejo, marcado por la proximidad de las elecciones y la necesidad de consolidar el proyecto de transformación que impulsa el partido.

La elección unánime de Montiel refleja la unidad interna de Morena y su determinación de mantener el rumbo trazado por Andrés Manuel López Obrador. La salida de Luisa María Alcalde, quien se desempeñó con eficacia como secretaria jurídica de la Presidencia, abre un nuevo capítulo en la historia del partido, con Montiel asumiendo el liderazgo en un momento crucial.

La designación de Oscar del Cueto García como secretario de Finanzas también es significativa, ya que la gestión económica y la transparencia son aspectos fundamentales para la credibilidad y la sostenibilidad del partido. Se espera que Del Cueto implemente medidas que fortalezcan la disciplina financiera y que garanticen el uso eficiente de los recursos. La elección de Montiel y Del Cueto representa un equipo de liderazgo sólido y experimentado, capaz de enfrentar los desafíos que se avecinan.

Morena se prepara para las próximas elecciones con un liderazgo renovado y un compromiso firme con la defensa de sus principios y la implementación de sus propuestas. La continuidad de los programas sociales, la lucha contra la corrupción y la promoción de la justicia social son algunos de los pilares del proyecto de transformación que Morena busca consolidar.

La elección de Ariadna Montiel como presidenta del CEN es un paso importante en este camino, y se espera que su liderazgo impulse al partido hacia nuevas conquistas. La información sobre este evento sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los planes y las estrategias de la nueva dirigencia de Morena





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morena Ariadna Montiel Comité Ejecutivo Nacional Luisa María Alcalde Alfonso Durazo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ariadna Montiel se postulará el domingo para la dirigencia de Morena, adelanta Mario DelgadoConfía en que obtendrá respaldo total

Read more »

Mario Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de MorenaEl secretario de Educación destacó su trayectoria política y aseguró que aprendió directamente de López Obrador y Claudia Sheinbaum

Read more »

Morena alista congreso nacional extraordinario para elegir a su nueva dirigenciaSegún su convocatoria, el objetivo es elegir a la nueva o al nuevo dirigente nacional ante la salida de Luisa María Alcalde

Read more »

Ariadna Montiel llega al Consejo Nacional de Morena con apoyo totalConsejeros dan su respaldo a la exsecretaria de Bienestar como nueva presidenta del partido

Read more »

Ariadna Montiel: la arquitecta del billón de pesos que toma las riendas en MorenaRevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Read more »

Morenistas cierran filas con Ariadna Montiel previo a su designación como dirigenteA las afueras del World Trade Center en la CDMX, donde se celebra el Congreso de Morena, un grupo de personas afines al partido acudió para respaldar a la exsecretaria de Bienestar.

Read more »