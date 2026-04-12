Ariadna Montiel Reconoce el Trabajo de los Servidores de la Nación en Chiapas y Refuerza el Compromiso con el Bienestar Social

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, visitó Chiapas para reconocer la labor de los Servidores de la Nación y reiterar el compromiso del gobierno con el bienestar social. Destacó su trabajo en el territorio, la implementación de programas sociales y la próxima credencialización del Servicio Universal de Salud.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expresó su reconocimiento y gratitud hacia el arduo trabajo realizado por los Servidores de la Nación en el estado de Chiapas . Durante su visita, Montiel destacó la labor incansable de estos servidores públicos, quienes día a día se dedican a atender a millones de personas y a llevar los programas de bienestar social a cada rincón del territorio chiapaneco.

La funcionaria resaltó la importancia de su compromiso y dedicación, especialmente en el contexto del segundo piso de la Cuarta Transformación, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Montiel enfatizó que los Servidores de la Nación, con su “camiseta bien puesta”, son el motor que impulsa la implementación de las políticas sociales y contribuye a la construcción de un México más justo y equitativo. La Secretaria también subrayó la relevancia de la coordinación y el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos de la Cuarta Transformación, haciendo hincapié en la necesidad de continuar fortaleciendo los lazos entre el gobierno y la ciudadanía.\En el marco de su visita a Chiapas, Ariadna Montiel encabezó una ceremonia de reconocimiento a los Servidores de la Nación, donde se destacó su invaluable contribución al bienestar social y al progreso del país. Durante el evento, Montiel reiteró el compromiso del gobierno federal de seguir apoyando y fortaleciendo el trabajo de estos servidores públicos, quienes son la cara visible de la política social en territorio. La Secretaria anunció que se continuará avanzando con determinación y compromiso en nuevas tareas, como la implementación del Servicio Universal de Salud, un proyecto fundamental para garantizar el acceso a la atención médica de calidad para todos los mexicanos. Montiel agradeció el esfuerzo y la dedicación de los Servidores de la Nación, reconociendo su papel crucial en la transformación del país y en la construcción de un futuro más próspero y lleno de oportunidades para todos. El evento fue un testimonio del compromiso del gobierno con el bienestar social y la importancia de trabajar de la mano con la ciudadanía para lograr un cambio significativo en la vida de los mexicanos.\La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, aprovecho la oportunidad para reiterar el compromiso del gobierno con el estado de Chiapas y con el bienestar de sus habitantes. Subrayó la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil para lograr un desarrollo integral y sostenible en la entidad. Montiel enfatizó que el objetivo principal es garantizar que todos los chiapanecos tengan acceso a los programas y servicios sociales que les permitan mejorar su calidad de vida y alcanzar su pleno potencial. Durante su visita, la Secretaria también se reunió con autoridades locales y representantes de la sociedad civil para analizar los avances y desafíos en materia de bienestar social. Se exploraron estrategias para fortalecer la implementación de los programas sociales, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Montiel reafirmó el compromiso del gobierno federal de seguir trabajando en estrecha colaboración con el gobierno estatal y la sociedad civil para construir un Chiapas más justo, próspero e inclusivo, donde todos sus habitantes tengan la oportunidad de vivir una vida digna y plena





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