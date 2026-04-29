Ariadna Montiel Reyes renuncia a su cargo para competir por la Presidencia Nacional de Morena

La exfuncionaria de la 4T anuncia su salida del gobierno para buscar liderar el partido Morena, destacando su compromiso con la transformación social y agradeciendo a López Obrador y Sheinbaum.

Ariadna Montiel Reyes , una de las figuras más destacadas del gobierno de la Cuarta Transformación en México, anunció su renuncia al cargo que ocupaba bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum para sumarse a la contienda por la Presidencia Nacional de Morena .

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Montiel Reyes expresó su orgullo por haber contribuido al bienestar del pueblo mexicano y reafirmó su compromiso con los principios del Humanismo Mexicano, que guían el proyecto político de la 4T. La funcionaria agradeció públicamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza depositada en ella durante su gestión, destacando que cierra esta etapa con la satisfacción del deber cumplido. Su decisión de participar en las elecciones internas de Morena refleja su determinación de continuar impulsando la transformación del país desde un nuevo rol de liderazgo dentro del partido.

La noticia ha generado un amplio debate en el ámbito político, ya que Montiel Reyes es considerada una de las principales figuras del gobierno actual y su posible candidatura podría influir significativamente en el futuro del partido y en la agenda política nacional. Analistas destacan que su experiencia y cercanía con las bases del movimiento podrían fortalecer la unidad interna de Morena en un momento clave para definir su rumbo hacia las próximas elecciones generales.

Mientras tanto, en las redes sociales, sus seguidores han mostrado apoyo a su decisión, destacando su trayectoria y su compromiso con las causas sociales que defiende. La renuncia de Montiel Reyes marca un hito en la dinámica política mexicana y abre un nuevo capítulo en la carrera de una de las mujeres más influyentes en la política contemporánea del país





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