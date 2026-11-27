Arkheron se une a Xbox Game Pass el 27 de noviembre. El PvP permite que hasta tres jugadores jueguen con una sola suscripción mediante el sistema Friend Pass.

Arkheron debutó como título de día uno en Xbox Game Pass el 27 de noviembre, ofreciendo una experiencia PvP única mediante su sistema Friend Pass. Este modelo permite que hasta tres jugadores participen en la misma sesión con una sola suscripción activa.

Acceso Multijugador y Mecánicas

Arkheron ofrece acceso sin costo adicional en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass desde su lanzamiento. Este sistema Friend Pass, similar al de It Takes Two, facilita que usuarios sin suscripción se unan a sesiones de suscriptores. Los jugadores con membresía pueden invitar a hasta dos compañeros adicionales sin necesidad de compras extra. La versión gratuita otorga acceso al entrenamiento y a los modos Ascension y Spires.

Also read Ken Kutaragi reveló que rechazó a Microsoft para crear a Xbox por estrategia propia

Desarrolladores y Estilo de Juego

La compañía Bonfire Studios, formada por veteranos de Blizzard, creó este título que combina mecánicas roguelike con Battle Royale. Arkheron presenta una vista aérea que mezcla shooters de extracción con dinámicas competitivas. El proyecto debutó en acceso anticipado, lo que indica que los desarrolladores continúan mejorando la experiencia. Los jugadores disfrutan de una propuesta original que atrae a fans de géneros variados.

Disponibilidad en Plataformas

Arkheron está disponible para PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5 con soporte completo de cross-play. La compra directa de la copia cuesta 24.99 USD en consolas y PC. Microsoft se comprometió a mantener el juego en el catálogo durante tres meses iniciales. Este período permite a los nuevos fans explorar todo el contenido sin depender de la suscripción indefinida.

Llegadas y Salidas de Noviembre

Además de Arkheron, noviembre incorporó Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Motorslice y Black Jacket. Títulos como Call of the Elder Gods y Paw Patrol: Dino World también se unieron a los niveles del servicio. Por otro lado, Aliens: Dark Descent y Moving Out 2 abandonarán la librería el 30 de noviembre. Los jugadores deben aprovechar hasta esa fecha para explorar estas experiencias sin costo.

Perspectivas Futuras en el Catálogo

Microsoft confirmó que Hela: Of Mice & Magic y Freestyle Football 2 llegarán durante diciembre. These arrivals confirm the strategy of attracting diverse audiences through day-one releases. El sistema Friend Pass se perfila como una herramienta clave para aumentar la base de jugadores. Arkheron demuestra cómo los servicios de suscripción pueden facilitar el acceso social al entretenimiento digital.