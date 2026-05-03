Armada de México Asegura Más de Dos Toneladas de Cocaína en Aguas de Oaxaca

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, incautó 2.154 toneladas de presunta cocaína a 103 millas náuticas de Salina Cruz, Oaxaca, en una operación que representa una afectación económica de 4.3 millones de pesos.

La Armada de México, operando bajo la égida de la Secretaría de Marina ( Semar ) y en su rol de Guardia Costera , ha logrado un significativo golpe al crimen organizado en las costas de Oaxaca .

Una exhaustiva operación marítima, llevada a cabo a 103 millas náuticas (aproximadamente 190.756 kilómetros) de la Décima Región Naval, con base en Salina Cruz, resultó en la incautación de más de dos toneladas de una sustancia que presumiblemente es cocaína. El hallazgo consistió en 78 bultos cuidadosamente embalados en bolsas de color negro, cuyo contenido se reveló como 2,155 paquetes de polvo blanco con características morfológicas y químicas consistentes con la cocaína.

La pesada carga, tras ser debidamente registrada por las autoridades ministeriales, arrojó un peso total de 2.154 toneladas. Este logro no solo representa una victoria en la lucha contra el narcotráfico, sino también un duro revés económico para las organizaciones criminales involucradas.

La droga asegurada ha sido puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes ya han iniciado la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal de la sustancia y de cualquier persona relacionada con su transporte y distribución. La magnitud de este decomiso es considerable, estimándose una afectación económica de alrededor de 4.3 millones de pesos.

Más importante aún, se ha evitado que millones de dosis de esta peligrosa droga lleguen a las calles, protegiendo así la salud pública y la seguridad de los ciudadanos. La operación subraya el compromiso inquebrantable de la Semar con la protección de las fronteras marítimas mexicanas y la erradicación del narcotráfico.

La efectividad de esta operación se enmarca dentro de un programa continuo y multifacético de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la Secretaría de Marina lleva a cabo diligentemente en las aguas nacionales. La Armada de México, como Guardia Costera, desempeña un papel crucial en la inhibición de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, la pesca ilegal, la piratería y otras amenazas a la seguridad marítima.

Estas operaciones no solo se centran en la intercepción de cargamentos ilícitos, sino también en la disuasión de futuras actividades criminales a través de una presencia constante y visible en las zonas marítimas estratégicas. El Golfo de Tehuantepec, donde se realizó este aseguramiento, es una región particularmente vulnerable al tráfico de drogas debido a su ubicación geográfica y a las condiciones marítimas favorables para las operaciones ilícitas.

Por lo tanto, la presencia y la capacidad de respuesta de la Armada de México en esta zona son fundamentales para garantizar la seguridad y la legalidad en las aguas mexicanas. La coordinación entre las diferentes unidades de la Semar, incluyendo buques de patrulla, aeronaves de vigilancia y equipos terrestres, es esencial para el éxito de estas operaciones.

Además, la colaboración con otras agencias de seguridad y autoridades internacionales es crucial para combatir el crimen organizado de manera efectiva. La Semar continúa invirtiendo en tecnología de punta y en la capacitación de su personal para mejorar su capacidad de detección, intercepción y persecución de actividades ilícitas en el mar.

El aseguramiento de estas más de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec no es un evento aislado, sino parte de una estrategia integral de seguridad marítima que busca garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. La Secretaría de Marina reconoce la importancia de proteger los recursos naturales, la biodiversidad marina y la integridad territorial del país, y se compromete a seguir trabajando incansablemente para combatir el crimen organizado y promover la seguridad en el mar.

La lucha contra el narcotráfico es un desafío complejo que requiere un enfoque multidisciplinario y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. La Semar, en su papel de Guardia Costera, está a la vanguardia de esta lucha, trabajando en estrecha coordinación con otras agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y la sociedad civil para lograr resultados tangibles.

Este reciente decomiso es un testimonio del profesionalismo, la dedicación y el valor de los elementos de la Armada de México, quienes arriesgan sus vidas diariamente para proteger a los ciudadanos y defender la soberanía nacional. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de su cuenta oficial en redes sociales, ha destacado la importancia de estas acciones y ha reafirmado el compromiso del gobierno mexicano con la lucha contra el crimen organizado y la promoción de la seguridad en todo el país.

La información sobre este aseguramiento ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación, generando un impacto positivo en la opinión pública y fortaleciendo la confianza en las instituciones de seguridad





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