Armada de México Rescata a Cuatro Personas en Peligro en Aguas de Baja California Sur

Personal naval de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) La Paz, perteneciente a la Cuarta Zona Naval, salvó a cuatro individuos que se encontraban a bordo de una embarcación con una vía de agua cerca de la Isla San Francisquito.

La Secretaría de Marina, mediante la Armada de México y específicamente a través de la Cuarta Zona Naval, ha comunicado una operación de rescate exitosa. Ayer, el personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) en La Paz, Baja California Sur , llevó a cabo la salvaguarda de cuatro individuos. Estos se encontraban a la deriva a bordo de una embarcación localizada en las cercanías de la Isla San Francisquito, dentro del municipio de La Paz.

La intervención se activó tras la recepción de una llamada solicitando auxilio. El equipo naval procedió a recopilar toda la información pertinente, en estrecha colaboración con la Capitanía de Puerto Regional de La Paz y el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computación (C4) Estatal.

Las diligencias confirmaron que la embarcación afectada era un yate que presentaba una vía de agua, comprometiendo su flotabilidad y la seguridad de las cuatro personas a bordo. Ante la gravedad de la situación, se impartió la orden para el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender, tripulada por personal altamente capacitado en operaciones de rescate marítimo. El objetivo era dirigirse de forma expedita al área del incidente para realizar las labores de búsqueda y rescate.

Al llegar al punto indicado, el personal naval logró avistar la embarcación en peligro. Tras realizar las maniobras de aproximación necesarias para garantizar la seguridad, se desplegaron nadadores de rescate especializados. Estos profesionales acuáticos ejecutaron con pericia las acciones para extraer a las cuatro personas de la embarcación en riesgo, trasladándolas de manera segura a bordo de la unidad de rescate.

Una vez aseguradas y puestas a salvo, las personas rescatadas fueron conducidas al muelle de la ENSAR, ubicado en las instalaciones de la Cuarta Zona Naval. Allí, fueron recibidas y atendidas por personal de Sanidad Naval, quienes realizaron una valoración médica exhaustiva. Afortunadamente, no se reportaron lesiones ni complicaciones de salud significativas entre los rescatados, quienes se encontraban en buen estado general tras el incidente.

La Cuarta Zona Naval reitera su compromiso con la seguridad marítima y pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 612 122 6513 para la atención de cualquier emergencia en el mar. Asimismo, la Secretaría de Marina pone a disposición el número de contacto general 800 627 4621, identificado como 800 MARINA 1, para una asistencia más amplia.

De este modo, la Secretaría de Marina, actuando a través de la Armada de México en su carácter de Guardia Costera, reafirma su misión permanente de velar por la integridad física de las personas y de salvaguardar la vida humana en el vasto entorno marítimo. Esta operación es un claro ejemplo de la eficacia y dedicación del personal naval para responder ante situaciones de riesgo, garantizando la seguridad de quienes navegan por las aguas mexicanas.

La rápida respuesta y la coordinación entre las distintas dependencias involucradas fueron cruciales para el éxito de esta misión de rescate, subrayando la importancia de contar con una estructura de seguridad marítima robusta y eficiente. La labor de la Armada de México en funciones de Guardia Costera es fundamental para la protección de la vida en el mar, y operaciones como esta demuestran su constante vigilancia y capacidad de respuesta ante las adversidades





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