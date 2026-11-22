Armando González celebra su segundo gol consecutivo en la Superliga de Grecia con el Olympiacos ante el Iraklis, consolidando su oportunidad en el equipo.

El delantero mexicano Armando González, conocido cariñosamente como La Hormiga González, continúa consolidando su presencia en la alineación titular del Olympiacos. El jugador aprovechó su ingreso desde el banquillo para marcar el sexto gol del encuentro en la victoria contundente de su equipo ante el Iraklis. Este resultado refuerza la excelente racha ofensiva del futbolista en el campeonato griego.

Racha goleadora en la Superliga de Grecia

Armando González firmó su segundo gol consecutivo en la competición local, confirmando que atraviesa por un momento futbolístico de alta calidad. Su actuación le permitió alcanzar la cifra de dos tantos en fechas recientes, demostrando efectividad ante la defensa rival. El jugador aprovechó un error posicional de los centrales del Iraklis para ganarles la espalda y definir con un disparo de cabeza. Este remate finalizado tras un pase a media distancia de Onyemaechi Bruno puso el resultado final en seis goles a cero.

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Historial de goles y llegada a Europa

Este nuevo hallazgo en las estadísticas representa el cierre de un ciclo importante para Armando González, ya que marcó el primer tanto en la liga de Grecia desde su llegada al continente europeo. Hasta este momento, la Superliga griega era el único torneo que le faltaba por registrar en su palmarés internacional. El delantero, quien se formó en las categorías inferiores de Chivas, buscaba precisamente este hito antes de la pausa competitiva por la actividad de la selección nacional.

Decisión del técnico Imanol Alguacil

El cuerpo técnico dirigido por Imanol Alguacil optó por mantener al mexicano en el banquillo durante la mayor parte del partido contra el Iraklis. El técnico decidió ingresar a Armando González cuando el marcador ya registraba un abultado cinco a cero, situando el duelo prácticamente cerrado. Esta decisión táctica permitió al futbolista entrar con la confianza de un partido ya resuelto, aprovechando las oportunidades que le ofrecía un rival desorganizado en la última línea defensiva.

Impacto previo ante el PAOK

La efectividad actual del delantero mexicano se remonta al encuentro anterior disputado ante el PAOK. En aquel compromiso, el marcador permanecía en cero goles hasta que Armando González ingresó a la cancha para cambiar la dinámica del partido. El jugador necesitó apenas dos minutos para abrir el marcador con el primer tanto del encuentro, aunque el equipo visitante logró igualar el resultado minutos más tarde. Esta contribución rápida había señalado previamente su disposición para influir en los resultados.

Preparación para la Selección Mexicana

Con esta actuación consolidada, Armando González completa su participación en el Olympiacos antes de la fecha FIFA de noviembre. El futbolista se concentra ahora con la Selección Mexicana para los compromisos internacionales programados en el mes entrante. Su hambre de gol y sus últimos minutos en la cancha griega han demostrado que cuenta con la calidad necesaria para disputar el puesto de titular de forma constante en el conjunto helénico.