Armando León y NK Osijek pierden contra Hadjuk Split en Croacia

Armando León y el NK Osijek cayeron 1-0 ante Hadjuk Split en la HNL. El técnico mexicano se une a la Selección Mexicana para las eliminatorias de la Nations League.

El delantero mexicano Armando León y el NK Osijek registraron una derrota contundente durante la Jornada 13 de la Primera División de Croacia. El enfrentamiento terminó con un marcador de 1-0 a favor del Hadjuk Split, consolidando la posición de visitante ante el líder de la tabla general. Este resultado impide que el equipo de León reduzca la distancia con la puntera en la clasificación actual.

Detalles del choque en la HNL 26/27

El partido transcurrió con una dinámica que favoreció inicialmente al NK Osijek en términos de creación de juego, pero la falta de eficacia ofensiva terminó pasando factura. El guardameta Toni Silic fue la figura defensiva para el equipo visitante, especialmente en el minuto 14 cuando detuvo un remate peligroso lanzado por Armando León. El atacante mexicano jugó 89 minutos en el campo de juego, mostrando buen ritmo pero sin poder concretar su oportunidad más clara durante la primera mitad.

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Gol decisivo de Carlos Martín al 89

La definición del encuentro llegó en el tiempo complementario, cuando el Hadjuk Split pisó el acelerador para cerrar el resultado a su favor. Khalil Fayad ejecutó un servicio preciso que encontró a Carlos Martín posicionado en el área chica. El mediocampista controló el balón y remató de cabeza para marcar el único tanto del partido en el minuto 89. Este gol transformó un posible empate en una victoria crucial para la aspiración al título del Hadjuk Split.

Impacto en la tabla de posiciones

La victoria permite al Hadjuk Split sumar 29 puntos y mantenerse con firmeza en el primer lugar de la HNL. Por el contrario, el NK Osijek se estancó en la tercera posición con 20 unidades tras no poder sumar los tres puntos. La distancia táctica se amplía en una competencia donde cada punto es vital para definir al campeón nacional. El equipo de León deberá reaccionar en la siguiente fecha para evitar una brecha mayor con los equipos del primer escalafón.

Convocatoria a la Selección Mexicana

A pesar del revés deportivo en Croacia, la trayectoria de Armando León continuará en el ámbito internacional con la Selección Mexicana. El futbolista se incorpora a la concentración nacional con miras a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El equipo tricolor enfrentará a Jamaica en esta instancia eliminatoria que definirá la ruta hacia la fase final del torneo regional.

Calendario de los Cuartos de Final

La primera ronda del enfrentamiento se disputará el sábado 14 de noviembre en el Nations Stadium de Kingston. El partido de vuelta está programado para el martes 17 en el Gigante de Acero, sede local de Rayados. La agenda de la Selección Mexicana exige una respuesta inmediata y positiva para asegurar la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.