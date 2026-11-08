Armando Samaniego niega autoría del impuesto a videojuegos en México

El diputado Armando Samaniego se deslinda del impuesto del 8% a videojuegos, atribuyendo su suspensión a su diálogo con gamers. Análisis del impacto real en la industria.

El diputado federal Armando Samaniego, miembro del partido Morena, ha intentado desvincularse públicamente de la controvertida propuesta legislativa que buscaba imponer un gravamen del 8% sobre la venta de videojuegos en México durante el año pasado. En un evento político reciente celebrado en Mexicali, Baja California, el legislador afirmó que la iniciativa fiscal no provenía de su propia inspiración, sino que era un apartado de la Ley Federal de Derechos presentada por el Ejecutivo, y se atribuyó el mérito exclusivo de haber logrado su eliminación mediante conversaciones directas con la comunidad de jugadores.

Samaniego atribuye éxito a su diálogo con gamers

Armando Samaniego declaró durante su campaña para la presidencia municipal de Mexicali que, al defender la Ley Federal de Derechos para 2026 junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, logró dialogar con una gran comunidad de gamers en México. Según sus palabras, estas quejas llegaron directamente a los oídos de la titular del Ejecutivo federal, lo que permitió eliminar dicho derecho fiscal sobre los videojuegos considerados violentos.

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No obstante, el histórico registro de las intervenciones de Samaniego en la Cámara de Diputados revela que, anteriormente, este mismo legislador argumentó que los videojuegos etiquetados como violentos generaban problemas y daño a la sociedad mexicana, presentando el impuesto del 8% como una medida de justicia social. Esta contradicción ha sido señalada por analistas y usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la veracidad de su reciente narrativa de salvador de la industria.

El papel real de la presión ciudadana y opositores

La eliminación efectiva de la carga fiscal no fue obra exclusiva de las gestiones privadas del diputado, sino el resultado de dos frentes de presión simultáneos. Por un lado, la comunidad de gamers en México se organizó masivamente en plataformas digitales para manifestar su desacuerdo, contactando a diputados locales para exigir votos en contra de la medida.

Por otro lado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, alzó la voz en contra del impuesto y la estigmatización de los jugadores. Juntamente con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, Reyes promovió una iniciativa para derogar la medida, la cual pasó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y mantiene actualmente el estatus de pendiente. Esta acción institucional complementó la presión social, creando un entorno político insostenible para la aplicación del gravamen.

Solución técnica mediante decreto presidencial de 2025

La resolución final no implicó la eliminación total del concepto del impuesto del Paquete Económico 2026, sino una maniobra legal técnica. El Senado aprobó la reforma del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 76 votos a favor y 34 en contra el 29 de octubre de 2025. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no se cobraría el impuesto debido a la incapacidad del gobierno para establecer criterios claros que definieran el concepto y nivel de violencia en un videojuego.

Para formalizar esta suspensión, la mandataria firmó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025. Este instrumento otorgó un estímulo fiscal del 100% por la venta y distribución de videojuegos que podrían considerarse violentos, evitando así la recaudación sin eliminar la base legal de la medida. Este mecanismo legal ha sido criticado por no resolver la incertidumbre regulatoria de fondo, dejando la definición de violencia en el entretenimiento digital sin una claridad normativa permanente.

Impacto en la industria y reacciones del mercado

Mientras el debate político continúa, la industria del entretenimiento digital en México observa con atención la estabilidad de las políticas fiscales. La suspensión temporal del impuesto ha proporcionado un respiro económico inmediato a las distribuidoras y plataformas de videojuegos. Empresas como Sony, que recientemente retrasó indefinidamente el nuevo hardware de PlayStation 5, PS5 Pro y PS Portal, operan en un contexto donde la claridad fiscal sigue siendo un factor variable.

La controversia generada alrededor de la propuesta inicial y la posterior narrativa del diputado Samaniego ha dejado un precedente en la relación entre el poder legislativo y la comunidad de jugadores. La falta de registro que vincule las acciones de Samaniego con la decisión del Poder Ejecutivo sugiere que el diálogo citado puede ser una estrategia de posicionamiento político para sus aspiraciones locales, en lugar de un factor determinante en la política económica nacional. La situación refleja la complejidad de regular industrias digitales en un marco legal tradicional.