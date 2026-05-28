Armed men shoot at Angamacutiro mayor's home, no suspects found yet

A group of armed men shot at the home of Angamacutiro mayor, Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca, in the Bajío region of Michoacán, Mexico, in May 2022. The attack was carried out possibly by two vehicles with armed individuals. The home was empty and no injuries were reported. The mayor has another home in the city. The main criminal groups in the region are Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Santa Rosa de Lima Cartel, and Los Lolos Cartel. The investigation is ongoing.

Un grupo de hombres armados disparó contra un inmueble perteneciente al alcalde de Angamacutiro, Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca, en la región Bajío de Michoacán , en mayo del 2022.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para procesar el atentado. El edil será citado a comparecer por el incidente y así determinar cuál pudo ser el motivo del ataque. Hasta el momento, no se tienen sospechosos. Se destacó que posiblemente el ataque fue ejecutado por dos automóviles con personas armadas.

El tiroteo afectó la fachada del inmueble. Al igual que el caso similar del ataque contra el gobernador Rocha Moya en Sinaloa, el inmueble estaba deshabitado y no se registraron afectados. Se destacó que el edil Pacheco Bribiesca cuenta con otro domicilio en la ciudad.

Medios de información han destacado que en la región Bajío de Michoacán las principales agrupaciones criminales son Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Caballeros Templarios, del cártel de Santa Rosa de Lima y del cártel de ‘Los Lolos’. Desde la madrugada, cuando se cometió el ataque, personal de la fiscalía revisa los índices del atentado para hacer seguimiento de los sospechosos





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