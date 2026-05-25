Arnold Schwarzenegger y Paul Verhoeven convierten el Metro de la CDMX en escenario de ciencia‑ficción noventera

En 1990, Arnold Schwarzenegger viajó a la Ciudad de México para rodar una película de Paul Verhoeven. El director eligió la línea 1 del Metro, destacando su arquitectura modernista, para una persecución futurista que dejó una huella cultural y económica en la capital.

En los primeros años de la década de 1990, el famoso actor y futuro gobernador de California, Arnold Schwarzen Schwarzenegger, arribó a la Ciudad de México para participar en el rodaje de la nueva producción del reconocido director holandés Paul Verhoeven .

La película, obra de ciencia‑ficción basada en una novela que explora la manipulación de la memoria y el engaño tecnológico, encontró en la capital mexicana el escenario perfecto para materializar su visión futurista. El arquitectón moderno de la metrópoli, con sus amplios espacios y estructuras de estilo brutalista, ofrecía el contraste ideal entre lo retro‑futurista de los años sesenta y la estética de alta tecnología que la narrativa exigía.

Verhoeven, fascinado por la manera en que la arquitectura del Metro de la Ciudad de México había evolucionado desde su inauguración en 1969, decidió que los túneles y estaciones del sistema subterráneo serían el epicentro de la secuencia más impactante de la película, una persecución frenética que refleja la angustia del protagonista, interpretado por Schwarzen Schwarzenegger, quien sueña con Marte y descubre que sus recuerdos han sido implantados por una sombra de conspiradores decididos a eliminarlo antes de que revele la verdad.

La producción no se limitó a los típicos decorados de estudio; el equipo, acompañado por cientos de técnicos locales, se infiltró en la línea 1 del Metro, conocida popularmente como la línea rosa, para grabar una escena que combina acción con una atmósfera claustrofóbica propia de los corredores subterráneos. Durante el rodaje, el actor principal y sus acompañantes recorrieron la estación Insurgentes, subieron escaleras y cruzaron pasillos iluminados por la luz amarillenta de los tubos fluorescentes, mientras los cámaras capturaban los violentos tiroteos y los destellos de armas de plasma que, aunque ficticios, encontraron resonancia en la arquitectura modernista de la zona.

La presencia del elenco y la maquinaria pesada despertó la curiosidad de los usuarios del Metro, que observaban asombrados la coreografía de la persecución, que incluía cambios rápidos de señalización y la manipulación de letreros de información para crear la ilusión de un entorno distópico. El impacto de este rodaje no se quedó en el plano cinematográfico; la decisión de Verhoeven de situar la escena en el Metro generó un fuerte vínculo cultural entre la película y los habitantes de la Ciudad de México.

El metro, construido bajo el impulso modernista de los años sesenta, se convirtió en un personaje más de la historia, simbolizando la intersección entre la memoria colectiva y la manipulación individual que la trama explora. Además, la filmación aportó beneficios económicos al sector local, contratando a cientos de trabajadores y generando un impulso temporal al comercio de los alrededores de las estaciones involucradas.

Años después, la escena sigue siendo recordada por cinéfilos y aficionados al urbanismo como un ejemplo paradigmático de cómo la arquitectura de una gran ciudad puede servir de lienzo para la ciencia‑ficción, transformando espacios cotidianos en escenarios de alta tensión narrativa. La película, aunque recibió críticas mixtas en su lanzamiento, logró consolidarse como un referente del género en México, y su legado perdura en la memoria de quienes vieron los túneles del Metro convertirse, por unos minutos, en el campo de batalla de un futuro que nunca llegó, pero cuya estética sigue influyendo en la producción audiovisual contemporánea





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