Arqueólogo Cortés de Brasdefer celebra resolución del INAH y denuncia acoso por el caso del Tren Maya

Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del INAH, celebra la resolución que lo exime de acusaciones tras denunciar daños en el patrimonio arqueológico del Tren Maya. Revela presiones y acoso por parte de la dirección del INAH.

Fernando Cortés de Brasdefer celebra la resolución del Órgano Interno de Control del INAH que lo exime de las acusaciones de falta administrativa. El arqueólogo, quien había denunciado la devastación de bienes arqueológicos en el contexto del Tren Maya , fue objeto de una investigación tras la difusión de un documento interno que detallaba la situación.

El informe, que Cortés de Brasdefer compartió inicialmente a través de WhatsApp, generó controversia y acusaciones por parte de las autoridades del INAH. La resolución, recibida a principios de marzo, dictamina que no cometió ninguna falta, validando sus señalamientos y poniendo fin a un periodo de incertidumbre. Cortés de Brasdefer atribuye el primer intento de destitución al entonces director general del INAH, Diego Prieto, quien, según él, insistía en su despido durante reuniones con el sindicato. A pesar de la tranquilidad que le brinda la resolución, Cortés de Brasdefer expresa su preocupación por la posible continuación del acoso después de su año sabático. La situación se enmarca en un contexto de tensiones políticas en el ámbito cultural, donde la versión oficial del INAH sobre la conservación del patrimonio arqueológico en relación con el Tren Maya es cuestionada por otros arqueólogos e investigadores. La denuncia pública de Cortés de Brasdefer y otros profesionales del INAH ha generado un debate sobre la gestión del patrimonio cultural y la transparencia en las acciones de salvamento arqueológico. La resolución del Órgano Interno de Control representa un respaldo a Cortés de Brasdefer y un cuestionamiento a las acciones de las autoridades del INAH. El arqueólogo destaca la importancia de la imparcialidad del Órgano Interno y la falta de pruebas por parte de la dirección del INAH para sustentar las acusaciones en su contra. Asimismo, resalta el apoyo recibido por parte del sindicato y de sus compañeros, quienes respaldaron su versión de los hechos. Cortés de Brasdefer menciona el contexto político delicado en el que se desenvolvió la situación, con el proyecto del Tren Maya como un tema sensible y el presidente López Obrador involucrado. A pesar de los desafíos, se muestra satisfecho con la resolución y destaca la importancia de la verdad y la defensa del patrimonio cultural. Cortés de Brasdefer también reflexiona sobre las acusaciones de las autoridades, incluyendo el supuesto mal uso de recursos públicos, que fueron desmentidas. La resolución pone de manifiesto la complejidad de la situación y la necesidad de transparencia en las acciones de salvamento arqueológico. Cortés de Brasdefer explica que el documento que elaboró, describiendo la destrucción arqueológica, fue compartido inicialmente de manera interna, pero se filtró a las redes sociales, atribuyéndole a él la responsabilidad de su divulgación. El Órgano Interno de Control determinó que no incurrió en falta administrativa alguna, corroborando su versión. Cortés de Brasdefer señala que Diego Prieto fue el principal impulsor de su destitución. El sindicato, por su parte, se opuso a su despido y brindó su apoyo al arqueólogo. La noticia de la resolución fue celebrada por el sindicato, que ya estaba al tanto de los hechos, y Cortés de Brasdefer se mostró contento por la imparcialidad del Órgano Interno y el reconocimiento de su inocencia





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