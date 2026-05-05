Arquidiócesis aclara que misa no era homenaje a Cortés tras protestas

La Arquidiócesis de México aclaró que la misa cancelada no tenía como objetivo homenajear a Hernán Cortés, respondiendo a las protestas de grupos indígenas y danzantes. La solicitud provino de la producción del musical ‘Malinche’ de Nacho Cano.

La Arquidiócesis de México ha emitido una aclaración contundente respecto a la misa que había sido programada y posteriormente cancelada, enfatizando que su propósito original no era, en ningún momento, rendir homenaje al conquistador Hernán Cortés .

Esta aclaración se produce tras una ola de señalamientos y una fuerte reacción de rechazo proveniente de diversos grupos indígenas y comunidades de danzantes tradicionales, quienes expresaron su indignación ante la convocatoria inicial. La controversia se originó a raíz de una solicitud formal realizada por la producción del musical “Malinche”, una ambiciosa obra de Nacho Cano que dramatiza la conquista de Tenochtitlan y la figura de la Malinche, y que se estrenará en México en marzo de 2025.

La producción del musical solicitó a la Arquidiócesis la celebración de una misa conmemorativa, buscando no solo marcar el inicio de la puesta en escena, sino también expresar un agradecimiento por el tiempo que se espera que la obra permanezca en cartelera. Nacho Cano, el creador del musical, había manifestado su deseo de que la ceremonia incluyera la participación activa del coro del musical, añadiendo un componente artístico y promocional al evento religioso.

Sin embargo, la Arquidiócesis ha insistido en que la eucaristía, en su esencia, no debe interpretarse como una exaltación de figuras o acontecimientos históricos específicos, sino como un acto de devoción religiosa centrado en la oración por el proceso de mestizaje, la labor de evangelización y la búsqueda de la paz y la reconciliación entre los diversos pueblos que conforman la nación mexicana. La Arquidiócesis ha reiterado su compromiso con la sensibilidad y el respeto hacia las comunidades indígenas, reconociendo la importancia de abordar la historia de la conquista desde una perspectiva inclusiva y respetuosa.

La polémica desatada por la convocatoria de la misa provocó una movilización significativa de grupos indígenas y danzantes, quienes se congregaron frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para expresar su protesta. Los manifestantes portaron pancartas con mensajes contundentes que denunciaban la conquista y exigían el respeto a los derechos y la dignidad de los pueblos originarios.

Además, cuestionaron la intención de la Arquidiócesis de celebrar una misa que, a su juicio, representaba una glorificación de Hernán Cortés y una falta de consideración hacia el sufrimiento y la opresión que sufrieron sus antepasados durante la época colonial. La presencia prevista de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como invitada especial a la ceremonia, también generó controversia y críticas, ya que algunos manifestantes la consideraron un símbolo de la persistencia de actitudes coloniales y una falta de sensibilidad hacia la historia de México.

A pesar de que la misa ya había sido cancelada, los manifestantes decidieron mantener su protesta como una forma de expresar su rechazo a cualquier intento de reivindicar la figura de Hernán Cortés y de minimizar el impacto negativo de la conquista en la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. La protesta se desarrolló de manera pacífica, aunque con una fuerte carga emocional y simbólica, y sirvió para visibilizar las demandas y las preocupaciones de las comunidades indígenas en relación con la memoria histórica y el respeto a sus derechos.

Ante la magnitud de la controversia y la sensibilidad que ha generado el tema, la Arquidiócesis ha anunciado una serie de iniciativas para promover el diálogo y la unidad en torno a la historia del mestizaje y la evangelización en México. En particular, ha informado que, a través de su Dimensión de Pueblos Originarios, organizará en los próximos meses un foro de discusión con la participación de diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil, incluyendo iniciativas como el Diálogo Nacional por la Paz.

El objetivo de este foro será crear espacios de encuentro y reflexión que permitan abordar de manera constructiva los desafíos y las oportunidades que plantea la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. La Arquidiócesis ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su disposición a colaborar con las comunidades en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan.

Asimismo, ha expresado su deseo de que este foro sirva para fortalecer el diálogo intercultural y para promover una mayor comprensión y respeto mutuo entre los diferentes grupos que conforman la sociedad mexicana. La Arquidiócesis espera que estas iniciativas contribuyan a sanar las heridas del pasado y a construir un futuro de paz y reconciliación para todos los mexicanos





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