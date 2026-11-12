Arranca construcción pista de patinaje en Texcoco para impulsar deporte

El Gobierno Municipal de Texcoco inició la obra en el Deportivo Elena Poniatowska con autoridades estatales para fortalecer la infraestructura deportiva y el talento local.

El Gobierno Municipal de Texcoco oficializó este lunes el inicio de los trabajos de construcción de una nueva pista de patinaje, una infraestructura diseñada para potenciar el desarrollo deportivo en la región. La obra se erige dentro del recinto del Deportivo Elena Poniatowska, un espacio emblemático que ahora recibirá una actualización crucial para la comunidad.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, lideró la ceremonia de arranque junto a la presidenta del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, y diversos funcionarios del ayuntamiento. La autoridad local recibió al secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, figura clave que, junto con el edil, dio el banderazo inicial que marca el comienzo de las tareas de edificación.

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Compromiso Municipal con Infraestructura Deportiva

La iniciativa responde a una estrategia clara del Ayuntamiento de Texcoco para ofrecer más áreas de esparcimiento y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El presidente Nazario Gutiérrez Martínez enfatizó que la aportación del terreno municipal es un compromiso tangible para dignificar la vida de los habitantes y abrir oportunidades reales. Cada inversión en este sentido se enfoca en impulsar a los talentos que representan a la localidad a nivel estatal y nacional.

Las autoridades locales coincidieron en que el nuevo espacio no solo servirá para el entrenamiento de alto rendimiento, sino que también promoverá la convivencia familiar, la salud física y mental. Se estableció un compromiso directo con los vecinos para colaborar activamente en la conservación de las instalaciones, asegurando que el espacio permanezca en óptimas condiciones para toda la familia.

Visión Estatal y Resultados Deportivos Recientes

El director del Deporte en el Estado de México, Miguel Ángel Sánchez González, detalló que la construcción obedece a la obligación de fortalecer la infraestructura deportiva en toda la entidad. Este proyecto específico permite a más jóvenes prepararse para competencias de alto nivel, aprovechando la experiencia previa de la delegación mexiquense en la Olimpiada Nacional 2026.

Los datos recientes respaldan la necesidad de estas instalaciones, ya que la delegación obtuvo un tercer lugar nacional en la disciplina de patines sobre ruedas. En dicha competencia, 63 deportistas mexiquenses consiguieron un total de 29 medallas, desglosadas en 10 de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Estos resultados subrayan la potencialidad del talento local y la urgencia de proveer los recursos adecuados.

Impacto Social y Prevención en Jóvenes

Más allá del aspecto competitivo, el proyecto busca prevenir conductas de riesgo en la infancia y la juventud mediante la práctica deportiva estructurada. La creación de este centro de entrenamiento representa un paso firme hacia la inclusión social y el desarrollo integral de los jóvenes de Texcoco. La comunidad ahora cuenta con un aliado institucional para canalizar su energía y habilidades en un entorno seguro y profesional.