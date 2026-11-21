La SICT inicia obras de infraestructura peatonal en el Estado de México para garantizar la seguridad vial mediante alumbrado LED y mejoras urbanas.

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes ( SICT) en México, Tania Carro Toledo, dio el banderazo oficial al lanzamiento de las obras correspondientes al Programa Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura. Esta iniciativa se ha ejecutado en dos puntos estratégicos ubicados dentro del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. El objetivo principal de esta intervención pública es garantizar que los habitantes tengan espacios seguros para desarrollar sus actividades diarias en un entorno que priorice su integridad física y su movilidad.

Detalles Técnicos y Cronograma de Ejecución

El proyecto integral contempla una longitud total de 31.5 kilómetros de infraestructura mejorada y cuenta con una inversión asignada de 94.5 millones de pesos. El compromiso administrativo establecido indica que los trabajos de construcción y modernización deben culminar antes del 31 de marzo de este año. Tania Carro Toledo enfatizó durante el evento que este programa está diseñado para garantizar que todas las personas puedan regresar a sus hogares de manera segura, eliminando los riesgos asociados con la falta de infraestructura peatonal adecuada.

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La intervención física se divide en dos zonas específicas de inicio. La primera ubicación corresponde a la Avenida Puebla en el cruce con la Avenida Paseo del Tepozán, conocida históricamente como la Avenida Viejo, situated en la Colonia Los Reyes Acaquilpan. En esta sección, la obra abarcará casi un kilómetro de longitud. La segunda zona de arranque se localiza en la Avenida Pantitlán, ubicada en la Colonia Ancón de los Reyes, donde se aplicarán 6.6 kilómetros de mejoras estructurales y estéticas para la comunidad local.

Actores Institucionales y Responsabilidades

El acto inaugural contó con la presencia de figuras clave del gobierno estatal y municipal para dar respaldo político y administrativo al proyecto. Acompañaron a Tania Carro Toledo el secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, quien coordina las políticas de tránsito regional. Asimismo, estuvo presente la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero Sánchez, quien supervisa la ejecución local de las obras en su demarcación territorial.

La presencia conjunta de estas autoridades refleja una estrategia colaborativa entre el gobierno federal a través de la SICT y las administraciones locales. La función de cada actor está claramente definida para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y la eficiencia en la entrega de la obra. La coordinación entre Juan Hugo de la Rosa García y Martha Guerrero Sánchez es vital para resolver cualquier obstáculo logístico que surja durante el periodo de construcción hasta la fecha límite de marzo.

Impacto Urbano y Modernización Tecnológica

Las intervenciones en las zonas mencionadas tienen como finalidad brindar espacios seguros y accesibles que actualmente requieren una modernización urgente. Una de las mejoras tecnológicas más significativas es la instalación de nuevo alumbrado público utilizando tecnología LED. Esta actualización no solo reduce el consumo eléctrico, sino que aumenta drásticamente la visibilidad nocturna, reduciendo los índices de inseguridad y accidentes viales en las colonias afectadas por la falta de iluminación adecuada.

Además de la infraestructura eléctrica, el programa incluye la realización de murales artísticos en los espacios intervenidos. Estas intervenciones visuales buscan embellecer el entorno urbano y fomentar un sentido de pertenencia comunitaria. La combinación de seguridad física mediante iluminación y revitalización cultural a través del arte busca crear un entorno integral que mejore la calidad de vida de la población de Los Reyes La Paz y sus colonias vecinas.

La ejecución de estos 31.5 kilómetros representa un paso significativo hacia la reducción de la vulnerabilidad peatonal en la región. La inversión de 94.5 millones de pesos se traducirá en kilómetros de banquetas iluminadas y espacios públicos renovados. El cumplimiento estricto de la fecha de culminación antes del 31 de marzo es fundamental para que la comunidad pueda disfrutar de estos beneficios antes de que finalice el ciclo administrativo actual. La SICT mantiene su compromiso de supervisar que los estándares de calidad se mantengan durante toda la obra.