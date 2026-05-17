Arrest in Local Agreement Ends with Deported Immigrant

Unlike other partners, the Palm Beach County Sheriff's Office had faced criticism in the past for apprehending immigrants. However, a new agreement with ICE has allowed for more arrests. In this case, the detained victim wanted to protect his child and was eventually deported as a result.

Axel Sánchez Toledo called the Palm Beach County Sheriff's Office for a welfare check on his 4-year-old daughter in December. He shared custody with his ex-spouse, who had told him that their daughter was ill.

During the phone call, an agent questioned him and took his driver's license before leaving in a patrol car. When the agent returned, he offered an alternative resolution: accusing Sánchez Toledo of being undocumented and requesting to be held for ICE. Sánchez Toledo ran away and was pursued by two agents, who used a Taser and tackled him. His girlfriend pleaded with the officers to stop.

Sánchez Toledo insisted he had pending asylum paperwork and didn't want to leave. The agent who arrested him was part of the Palm Beach Sheriff's Office's Task Force 287(g) agreement with ICE, allowing local police to enforce federal immigration laws. Arrests like this have shown a changed landscape of public safety, with routine police interactions potentially leading to detention and arrest. This case highlights how even victims of crimes and 911 callers seeking help can become vulnerable to such actions





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ICE Arrest Agreement Immigrants Palm Beach County Sheriff's Office

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