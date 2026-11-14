Arresto de Giancarlo N en Guadalajara debilita estructura criminal

La Semar reporta el arresto de Giancarlo N, líder regional de Jalisco y Colima, sin disparos, fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado.

La Secretaría de Marina ( Semar) confirmó la detención de Giancarlo N en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un operativo que busca desarticular la estructura de mando criminal en la región. Este individuo, conocido por los alias Raptor y Lucifer, es identificado por las autoridades como un líder regional con influencia en Jalisco y Colima.

Operación sin disparos en Jalisco

La dependencia militar informó que la captura se ejecutó tras intensas labores de inteligencia que garantizaron el éxito de la operación sin que se efectuara un solo disparo. Esta ausencia de violencia directa resalta la precisión de las acciones coordinadas entre diversas agencias de seguridad del gobierno federal y estatal.

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El arresto de Giancarlo N constituye un golpe significativo para las operaciones criminales en el centro del país. Las autoridades consideran que su captura contribuye directamente a debilitar las capacidades operativas del grupo delictivo bajo su mando, interrumpiendo cadenas de mando clave para la seguridad pública.

Perfil de Raptor y Lucifer

La Semar clasificó a Giancarlo N como un generador de violencia de segundo nivel y presunto Jefe Operativo Regional. Aunque se confirmó su vinculaciones con los estados de Jalisco y Colima, el comunicado oficial no especificó con qué organización criminal exacta se encuentra alineado.

Además de sus cargos de liderazgo, se le vincula con el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Esta acusación detalla la gravedad de sus presuntos actos y refuerza la prioridad que las autoridades le otorgan para su procesamiento legal inmediato.

Coordinación interinstitucional clave

El operativo contó con la participación conjunta de múltiples instituciones de seguridad pública en toda la República Mexicana. La Semar trabajó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Tlaquepaque para asegurar la captura.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima (SSPC Colima) participó activamente en la acción. Esta colaboración multinivel demuestra la capacidad del gobierno para integrar recursos federales y estatales en la lucha contra el crimen organizado, asegurando que la acción judicial avance con firmeza.