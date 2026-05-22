Arresto de hermana de alto funcionario cubano en EE.UU. y críticas contra GAESA

El secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó al caso en redes sociales y aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán actuando contra quienes se beneficien del aparato represivo y económico controlado por el ejército cubano.

Autoridades federales de Estados Unidos informaron el arresto de Adys Lastres Morera , hermana de un alto funcionario cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio , reaccionó al caso en redes sociales y aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán actuando contra quienes "se beneficien del aparato represivo y económico controlado por el ejército cubano".

La investigación está relacionada con presuntas ganancias obtenidas a través de empresas controladas por GAESA, el conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y que mantiene operaciones en sectores clave como turismo, hoteles, puertos, bancos y comercio. Rubio ha intensificado en semanas recientes sus críticas contra GAESA, al que describió como "un estado dentro del Estado" que concentra riqueza mientras la población enfrenta dificultades.

El gobierno estadounidense sostiene que el conglomerado militar controla entre 40% y 70% de la economía cubana, aunque La Habana rechaza esas estimaciones y acusa a Washington de utilizar sanciones económicas para aumentar la presión política sobre la isla. El gobierno cubano no había emitido una respuesta oficial inmediata sobre el arresto al momento de la publicación de esta nota.

La situación se complica con nuevas sanciones, acusaciones contra altos funcionarios y mayores restricciones dirigidas a estructuras económicas vinculadas con las fuerzas armadas cubanas





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